L'MSI MAG A650GLS PCIE5 è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo alimentatore da 650W con certificazione 80 PLUS Gold garantisce fino al 90% di efficienza energetica ed è perfetto per supportare le più recenti GPU PCIe 5.1 grazie al connettore nativo 12V-2x6. Oggi vi costa solo 84,99€ invece di 108,02€, un'ottima occasione per aggiornare il vostro sistema con un alimentatore ATX 3.1 affidabile, compatto e silenzioso.

MSI MAG A650GLS, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MAG A650GLS PCIE5 è la scelta ideale per chi sta assemblando o aggiornando un PC gaming di fascia media o per appassionati che cercano affidabilità e prestazioni future-proof. Grazie alla certificazione 80 PLUS Gold con efficienza fino al 90%, questo alimentatore vi permetterà di risparmiare sui consumi energetici anche durante sessioni intensive. È particolarmente consigliato a chi prevede di installare le nuove GPU di fascia alta, poiché il connettore nativo 12V-2x6 supporta già lo standard PCIe 5.1 con erogazione fino a 300W, garantendovi compatibilità con le schede grafiche di ultima generazione senza necessità di adattatori.

Se siete alla ricerca di un alimentatore che coniughi prestazioni e silenziosità, questo prodotto soddisfa pienamente tale esigenza. La ventola da 135 mm con cuscinetto FDB garantisce un funzionamento estremamente silenzioso, paragonabile a una notte tranquilla, mentre il design compatto ATX da 150x150 mm facilita l'installazione anche in case più contenuti, migliorando il flusso d'aria interno. I cavi modulari con guaina a rilievo non solo facilitano la gestione dei cavi ma conferiscono anche un tocco estetico professionale al vostro setup. Con uno sconto del 21% che porta il prezzo a soli 84,99€, rappresenta un investimento intelligente per proteggere i vostri componenti con un sistema di alimentazione robusto e ricco di protezioni elettriche.

L'MSI MAG A650GLS PCIE5 è un alimentatore da 650W certificato 80 PLUS Gold che raggiunge fino al 90% di efficienza energetica. Progettato secondo lo standard ATX 3.1, integra un connettore nativo 12V-2x6 capace di erogare fino a 300W per le GPU PCIe 5.1 di ultima generazione. Il design compatto da 150x150 mm facilita l'installazione, mentre i cavi modulari con guaina a rilievo ottimizzano la gestione dello spazio interno del case.

