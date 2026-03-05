Su Amazon è disponibile la Bticino multipresa Poker, dotata di 4 prese universali Schuko/Bipasso, interruttore ON/OFF, protezione salvafulmine e cavo da 1,5 m con spina salvaspazio. Un prodotto robusto e versatile, ideale per uso domestico e professionale. Oggi disponibile a soli 11,39€ con uno sconto del 46% rispetto al prezzo originale di 20,89€.

Ciabatta multipresa Bticino, chi dovrebbe acquistarla?

La Bticino multipresa Poker è il prodotto ideale per chi cerca una soluzione sicura e versatile per gestire più dispositivi elettrici contemporaneamente. È consigliata a professionisti del settore edile e del fai-da-te, grazie alla sua robustezza e alla compatibilità con utensili ad alto consumo come trapani e compressori. Risulta perfetta anche per le famiglie con bambini, grazie alla protezione sui fori che impedisce l'inserimento accidentale di oggetti estranei.

Questa multipresa soddisfa l'esigenza di avere un punto di ricarica multiplo e sicuro in casa o in ufficio, grazie alle 4 prese universali compatibili con tutti gli standard europei e alla protezione integrata contro fulmini, sovratensioni e cortocircuiti. Con un cavo da 1,5 metri e la spina salvaspazio, offre grande flessibilità d'uso. Oggi disponibile a soli 11,39€ invece di 20,89€, con uno sconto del 46%, rappresenta un acquisto di qualità a un prezzo eccezionale.

La Bticino multipresa Poker offre 4 prese universali Schuko/bipasso angolate a 45°, con protezione salvafulmine, sicurezza da sovraccarichi e cortocircuiti, protezione bambini, interruttore ON/OFF e cavo antistrappo da 1,5 metri. Potenza massima 3500W.

