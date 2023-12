Norton 360 2024: 1 anno di abbonamento in sconto del 43%!

Se desiderate garantire al vostro computer una protezione in tempo reale contro ransomware, virus, spyware e altre minacce online, vi suggeriamo di approfittare di questa offerta sulla rinomata suite Norton 360. La versione Standard, aggiornata al 2024, è attualmente in promozione a soli 13,99€. Con questa cifra modesta, potrete acquisire una licenza valida per un anno di uno dei software più essenziali per la sicurezza del vostro PC.

Norton 360 Standard 2024, chi dovrebbe abbonarsi?

Questa suite è consigliata a chi cerca una protezione efficace e completa per il proprio dispositivo. Non solo si rivelerà ottima per chi lavora da casa utilizzando un PC o un Mac, ma anche per chi naviga in internet con il proprio dispositivo mobile, che ovviamente è esposto a minacce online proprio come i PC.

La suite, che include un antivirus, una VPN e altre accortezze relative alla sicurezza informatica, farà in modo che la protezione sia in tempo reale, fermando potenziali minacce prima che creino problemi al PC. Inoltre, se siete solito fare affidamento sulla memoria del dispositivo per conservare documenti importanti, foto o video, Norton 360 Standard 2024 vi offrirà anche 10 GB di backup nel cloud, ideale per salvaguardare i dati preziosi.

Una suite del genere a soli 13.99€ non si presenta tutti i giorni, per questo vi consigliamo di non perdere l'opportunità, specialmente se la sicurezza dei dispositivi e dei dati personali è una priorità per voi.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che il ritorno del prezzo a quello originale può avvenire in qualsiasi momento.

