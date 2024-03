Norton 360 Deluxe: con le offerte di primavera risparmi il 21%

Grazie sempre alle imperdibili offerte di primavera su Amazon, è arrivato il momento di presentarvi un'altra fantastica opportunità per chi desidera dotare il proprio PC e smartphone di software premiati. Così, dopo avervi parlato dell'eccezionale offerta su Pinnacle Studio 26 Ultimate, siamo entusiasti di consigliarvi di non lasciarvi sfuggire lo straordinario sconto su Norton 360 Deluxe. Approfittate di un abbonamento annuale per ottenere questo antivirus a soli 16,49€.

Norton 360 Deluxe 2024, chi dovrebbe abbonarsi?

Il Norton 360 Deluxe 2024 rappresenta un antivirus ottimale per chi cerca una protezione completa per i propri dispositivi. Con il supporto fino a 5 dispositivi, questa licenza di 1 anno, ora disponibile a soli 16,49€, si rivolge a famiglie e professionisti che necessitano di una sicurezza affidabile per PC, Mac, tablet e smartphone.

La capacità di difendere contro malware, phishing e ransomware soddisfa le esigenze di coloro che utilizzano internet sia per lavoro che per svago, garantendo la tranquillità di navigare, fare acquisti online e gestire le finanze in modo sicuro. Ulteriormente, con funzionalità come Secure VPN per la navigazione protetta, Password Manager per la gestione sicura delle credenziali online e 50 GB di backup nel cloud per la salvaguardia dei dati importanti, Norton 360 Deluxe è adatto a chi tiene alla propria privacy e intende prevenire la perdita di dati critici.

La funzione dedicata alla protezione dei minori rende questo prodotto ancora più prezioso per le famiglie, assicurando un ambiente online sicuro per i bambini. Insomma, chiunque sia alla ricerca di un pacchetto di sicurezza completo, user-friendly e a un prezzo vantaggioso, troverà in Norton 360 Deluxe 2024 la soluzione ideale per vivere un'esperienza digitale senza preoccupazioni.

