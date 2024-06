Norton 360 for Gamers: l'antivirus che incrementa gli FPS, ora a metà prezzo!

Alcuni potrebbero essere preoccupati che antivirus avanzati come Norton 360 possano rallentare le prestazioni del PC a causa dei processi in background necessari per la protezione contro virus e malware. Tuttavia, per la maggior parte dei computer questo non rappresenta un problema reale. Esiste anche una versione ottimizzata di Norton 360 progettata appositamente per migliorare le prestazioni durante il gaming. Questa versione disattiva automaticamente i processi non essenziali mentre si gioca, garantendo potenzialmente un aumento di FPS. Attualmente è in offerta su Amazon, con uno sconto del 50%. Il codice di attivazione è valido per un anno e il prezzo è ridotto a soli 24,99€ anziché 49,99€.

Norton 360 for Gamers 2024, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Norton 360 for Gamers 2024 rappresenta una soluzione ideale per coloro che desiderano proteggere la loro esperienza digitale senza compromessi sulle prestazioni dei loro dispositivi. Questo antivirus è ottimizzato per chi gioca online, offrendo una serie di funzionalità progettate per massimizzare sia la sicurezza che l'efficienza durante il gioco.

Grazie a una serie di ottimizzazioni mirate, è in grado di aumentare i fotogrammi al secondo e ridurre la latenza, un piccolo miracolo per i giocatori che non vogliono sacrificare la fluidità di gioco per una protezione efficace contro le minacce virtuali. Inoltre, la VPN inclusa garantisce la navigazione anonima e protegge contro gli attacchi DDoS, il doxxing e lo SWATing, aspetti sempre più preoccupanti nella comunità dei gamer.

L'aggiunta del monitoraggio del dark web fornisce un ulteriore livello di sicurezza, allertando l'utente in caso di compromissione di dati personali come gamer tag e indirizzi email. Disponibile oggi al prezzo di 24,99€ per una licenza annuale su 3 dispositivi, questo prodotto è quindi consigliato a tutti i giocatori che cercano una protezione affidabile senza impatti negativi sulle prestazioni del gioco.

Vedi offerta su Amazon