Notebook MSI con RTX 4070, perfetto per il gaming, in sconto di 250€!

Se avete intenzione di acquistare un notebook da gaming a soli 10 giorni dal Natale, magari dopo aver esaminato tutte le proposte presenti nella nostra sezione dedicata ai regali natalizi, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo MSI Katana 15. Scontato di 250€, potrete riceverlo direttamente da Amazon prima delle festività a 1.699,00€ anziché 1.949,00€.

MSI Katana 15, chi dovrebbe acquistarlo?

La serie Katana di MSI, in particolare il modello B12VGK-889IT, è un investimento mirato per i gamer che cercano performance elevate nei giochi più pesanti. Le sue prestazioni si estendono anche agli applicativi utilizzati dai creatori di contenuti, dove serve più o meno la stessa potenza di elaborazione affinché tutto sia fluido e veloce. Questo laptop soddisferà appieno le esigenze di questa categoria di utenti grazie al processore Intel Core i7 di 12° generazione e alla potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4070.

Ma le sue qualità non si fermano qui: il supporto delle memorie DDR5 assicurerà una velocità di lettura e scrittura straordinaria, cruciale nei momenti più intensi. Inoltre, la tastiera RGB a 4 zone aggiungerà un tocco di personalizzazione e aumenterà il coinvolgimento nelle sessioni di gioco, oltre a garantire ovviamente la visibilità ottimale dei tasti in condizioni di luce scarsa.

A completare il pacchetto di questo eccellente hardware, troviamo uno schermo da 15.6" con refresh rate di 144 Hz. Gli attuali 250€ di sconto dovrebbero spingervi a valutarlo come acquisto, anche per una questione di spedizione rapida, dato che molti prodotti iniziano a non essere più garantiti per la consegna entro Natale, cosa che potrebbe accadere nelle prossime ore anche con questo notebook.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

