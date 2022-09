Nvidia e CD Project RED hanno da poco indetto un concorso con cui è possibile vincere un inedito modello di GeForce RTX 4090, dotato di una placca personalizzata a tema Cyberpunk 2077. Gli indizi del contest verranno condivisi sull’account ufficiale del gioco; coloro che sono intenzionati a partecipare dovranno quindi completare gli obiettivi specificati. I giocatori più perspicaci e veloci potranno così portare a casa una delle tre RTX 4090, abbinata a un supporto verticale.

Ogni scheda messa in palio avrà un obiettivo diverso. Il primo contest è già attivo e dovrà essere portato a termine entro il 2 ottobre, il secondo sarà valido dal 3 al 9 ottobre, mentre il terzo dal 10 al 16 dello stesso mese. Gli utenti fortunati saranno in seguito annunciati entro la settimana successiva alla scadenza di ogni obiettivo. Come specificato da Nvidia stessa, sia la placca personalizzata che il supporto sono realizzati da V1Tech, azienda abbastanza conosciuta in ambito accessori per PC.

A ogni modo, non è la prima volta che Nvidia fa uso di Cyberpunk 2077 per scopi promozionali. Il motore grafico RED Engine, sviluppato completamente da CDPR, è infatti già stato oggetto di dimostrazione per le potenzialità grafiche del DLSS e del Ray Tracing con la serie RTX 30. Nonostante siano già passati due anni, il motore è ancora molto valido e da il meglio di sé specialmente in ambienti ricchi di dettagli, sia geometrici che luminosi.

Le nuove RTX 4000, d’altro canto, saranno ufficialmente disponibili a partire dal 12 ottobre. Un utente cinese, tuttavia, è riuscito ad acquistare una RTX 4090 di Gigabyte prima di questa data. La scheda video top di gamma di Nvidia è basata sul processore grafico AD102, costruito tramite TSMC con il processo produttivo a 4nm, il quale ha consentito un aumento delle prestazioni e dell’efficienza generale del chip. La scheda conta 16384 CUDA core e 96MB di cache L2, insieme a 24 GB di memoria GDDR6X. La sorella minore, RTX 4080, sarà invece disponibile a partire da novembre nelle configurazioni con 12 e 16GB di VRAM, oltre che un differente numero di CUDA core.