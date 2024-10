Fai sparire la paura che il tuo PC esploda. Usa questo dissipatore, oggi a meno di 150€

Amazon ha rilasciato una fantastica offerta su NZXT Kraken 280 RGB, un dissipatore a liquido AIO per CPU che non solo offre prestazioni eccellenti ma vi permette anche di personalizzare l'aspetto del vostro setup con un display LCD. Attualmente disponibile a solo 149,99€, vi offre un risparmio sostanzioso rispetto al prezzo medio di vendita. Questo modello si distingue per il suo display LCD personalizzabile da 1,54", ventole RGB F140, ed è perfettamente compatibile sia con i socket di Intel che di AMD.

NZXT Kraken 280 RGB, chi dovrebbe acquistarlo?

NZXT Kraken 280 RGB è l'ideale per gli appassionati di gaming e per chiunque desideri elevare l’estetica del proprio sistema mantenendo al contempo prestazioni di raffreddamento eccellenti. Questo dissipatore a liquido è perfetto per coloro che spingono il proprio hardware al limite e necessitano di una soluzione affidabile per mantenere le temperature sotto controllo.

Con la possibilità di personalizzare il display LCD da 1,54" con GIF animati, immagini statiche o metriche delle prestazioni del PC in tempo reale, si adatta a chi ama un tocco personale nel proprio setup. Grazie alle sue ventole Core RGB, che equilibrano flusso d'aria e pressione statica, NZXT Kraken 280 RGB soddisfa anche gli utenti più esigenti alla ricerca di un sistema con illuminazione.

Per chi è alla ricerca di un’installazione semplificata senza rinunciare a prestazioni e qualità, NZXT Kraken 280 RGB rappresenta una scelta eccellente. La configurazione facile, grazie a un singolo cavo di breakout, e le guaine in nylon intrecciato per una maggiore durabilità, lo rendono adatto anche a chi si avvicina per la prima volta al mondo del raffreddamento a liquido. Inoltre, la compatibilità con i socket di Intel e AMD assicura che quasi tutti gli utenti possano godere delle sue caratteristiche avanzate senza preoccupazioni.

