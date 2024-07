OFFERTA A TEMPO: monitor da gaming 4K MSI da 32" crolla al MINIMO STORICO!

Siete alla ricerca di un monitor da gaming che possa portare la vostra esperienza di gioco a nuovi livelli di immersività e prestazioni? Non cercate oltre: il monitor da gaming MSI MAG 323UPF è ora disponibile su Amazon a un prezzo eccezionale di 599,99€, con uno sconto del 20% rispetto al prezzo originale di 750,79€. Questa offerta vi permette di risparmiare oltre 150€ su un dispositivo che ridefinisce gli standard del gaming visivo.

Monitor da gaming MSI MAG 323UPF, chi dovrebbe acquistarlo?

Il monitor da gaming MSI MAG 323UPF è l'alleato perfetto per gli appassionati che non si accontentano di meno del meglio. Con il suo pannello Rapid IPS da 32 pollici e una risoluzione UHD 4K (3840x2160), questo monitor offre un'esperienza visiva straordinaria, ideale per chi desidera immergersi completamente nei mondi virtuali dei propri giochi preferiti. La frequenza di aggiornamento di 160Hz e il tempo di risposta di 1ms lo rendono particolarmente adatto ai giocatori competitivi che amano i titoli frenetici, dove ogni frazione di secondo può fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

Ma le qualità del MSI MAG 323UPF non si limitano al gaming. Grazie alla sua copertura sRGB del 125,7% e al supporto DisplayHDR 600, questo monitor si rivela un'ottima scelta anche per professionisti creativi e appassionati di multimedia, con la tecnologia KVM integrata permette di controllare più dispositivi con un singolo set di periferiche, aumentando la produttività e riducendo l'ingombro sulla scrivania.

Dotato di porte USB Type-C con erogazione di potenza fino a 90W, DisplayPort 1.4a e HDMI 2.1, questo monitor si adatta facilmente a qualsiasi configurazione, che si tratti di PC, console di ultima generazione o dispositivi mobili. La tecnologia di riduzione della luce blu e la modalità anti-sfarfallio contribuiscono infine a ridurre l'affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di utilizzo.

Attualmente disponibile a 599,99€, il monitor da gaming MSI MAG 323UPF rappresenta un investimento eccellente per chi desidera portare la propria esperienza di gioco e lavoro al livello successivo. La combinazione di tecnologie all'avanguardia, design elegante e prestazioni di alto livello lo rende una scelta consigliata per giocatori esigenti e professionisti creativi.

Vedi offerta su Amazon