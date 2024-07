OFFERTA LAMPO: -22% sul monitor MSI G2712F! Corri su Amazon prima che sia troppo tardi!

Se siete alla ricerca di un monitor gaming di qualità a un prezzo imbattibile, non lasciatevi sfuggire l'offerta speciale su Amazon per il monitor gaming MSI G2712F. Attualmente disponibile a soli 149,99€, questo monitor offre uno sconto del 22% rispetto al suo prezzo più basso recente di 158€. Il prezzo è addirittura inferiore a quello proposto in occasione del Prime Day 2024, rendendolo un'opportunità da non perdere per gli appassionati di gaming e professionisti alla ricerca di prestazioni elevate a un costo conveniente. Inoltre, se siete interessati al mondo dei monitor gaming, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida dedicata.

MSI G2712F chi dovrebbe acquistarlo?

MSI G2712F è dotato di un pannello IPS Ultra Rapid da 27 pollici con risoluzione Full-HD (1920x1080 pixel), garantendo immagini chiare e dettagliate con ampi angoli di visione di 178°. La frequenza di aggiornamento di 180 Hz e il tempo di risposta di 1 ms (GtG) assicurano un gameplay fluido e reattivo, ideale per i giochi competitivi ad alta velocità. La tecnologia Adaptive-Sync sincronizza la frequenza di aggiornamento del monitor con quella della GPU, eliminando l'effetto stuttering e riducendo gli artefatti visivi durante le sessioni di gioco intense.

Per un'esperienza visiva ottimizzata, MSI G2712F supporta un ampio gamut di colori del 107% sRGB e dell'83% DCI-P3, assicurando una riproduzione dei colori realistica e vibrante. La tecnologia Night Vision e il smart black tuner migliorano la visibilità durante le scene buie, mentre la riduzione della luce blu e la tecnologia anti-flicker proteggono dagli effetti nocivi della luce emessa dallo schermo, consentendo sessioni di gioco più lunghe e confortevoli.

Dal punto di vista pratico, il monitor MSI G2712F offre un supporto regolabile in inclinazione da -5° a 20°, permettendo di personalizzare l'angolo di visione per massimizzare il comfort visivo. Le opzioni di connettività includono DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b, garantendo compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, dal PC alle console.

In definitiva, il monitor gaming MSI G2712F rappresenta un investimento eccellente per chi cerca prestazioni elevate e qualità visiva impeccabile senza compromessi.

