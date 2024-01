Logitech MX Master 3S: il mouse perfetto per Mac in sconto del 33%

Se siete soliti trascorrere molte ore al PC per studio o per lavoro, allora saprete certamente quale differenza possa fare la qualità del vostro mouse che, se accuratamente progettato, e se dotato di una buona ergonomia, può certamente fare la differenza in termini di usabilità e salute delle vostre articolazioni. Potreste, a questo punto, optare per l'acquisto di un mouse verticale di qualità, ma poiché non si tratta di una soluzione che tutti considerano universalmente "comoda", potreste dunque decidere di acquistare semplicemente un mouse top di gamma, che sia magari progettato da un'azienda con una grande attenzione all'ergonomia. In tal senso, una scelta sensata è certamente quella di rivolgersi all'ottimo Logitech MX Master 3S, un prodotto davvero di qualità, qui nella sua versione per Mac, ed oggi in sconto ad appena 89,99€, grazie ad un taglio al prezzo del 33%!

Logitech MX Master 3S, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete utenti Apple, e possedete magari un Mac, allora saprete quanto scomodo possa risultare il Magic Mouse di Cupertino. Un prodotto certamente bello e di qualità, ma non così ergonomico da permettere una presa comoda, specie per i professionisti. Ebbene, il mouse Logitech MX Master 3S per Mac si propone come una soluzione ideale in tal senso. Progettato con un sensore da 8.000 DPI che permette un tracciamento preciso su qualsiasi superficie, incluso il vetro, e dotato di clic silenziosi per non disturbare la concentrazione, è un compagno di lavoro perfetto per ambienti tranquilli. Inoltre, si tratta di un mouse che non è compatibile solo con macOS, ma anche con iPadOS, consentendovi così di poterlo utilizzare anche in continuità tra i diversi dispositivi, per massimizzare la vostra produttività.

L'ergonomia è al centro della filosofia di questo mouse, che garantisce una postura del polso naturale e comandi del pollice strategicamente posizionati. Parliamo, inoltre, di un mouse capace di garantire fino a 70 giorni di autonomia, e una ricarica rapida che regala ore di utilizzo in appena pochi minuti in corrente, cosa non da poco considerando quanto, invece, proprio il sistema di ricarica del Magic Mouse sia scomodo e insopportabile per gli utenti della Mela.

Silenzioso, scorrevole e capace di regalarvi un'esperienza d'uso eccezionale, il Logitech MX Master 3S per Mac è un accessorio che può seriamente fare la differenza per i professionisti che utilizzano gli ottimi computer Apple e, considerando il suo prezzo originale di oltre 130 euro, diremmo che al prezzo proposto oggi da Amazon rappresenta, senza dubbio, un acquisto da non lasciarsi scappare!

