Offerte di Natale Acer: 30% di sconto fino al 26 dicembre

Nonostante il termine del Black Friday, è indubbio che l'avvicinarsi del Natale spingerà nuovamente gli store a pubblicare offerte irresistibili. Lo store Acer ufficiale, infatti, si è aggiornato con una nuova interfaccia che mette in evidenza nuovi sconti su una vasta gamma di PC, accessori e periferiche. Questi possono essere acquistati con tagli di prezzo fino al 30%, e le offerte sono valide fino al 24 dicembre o fino a esaurimento scorte.

Offerte di Natale Acer, chi dovrebbe approfittarne?

Come già avvenuto con le recenti promozioni Acer del Black Friday, questa iniziativa rappresenta un'opportunità ottima per coloro che sono in cerca di nuovi prodotti informatici, accessori o periferiche a prezzi convenienti. In altre parole, chiunque abbia perso le offerte della scorsa settimana e si trovi prossimo all'acquisto di un nuovo PC desktop, notebook o monitor, troverà in questa nuova iniziativa una valida opportunità.

Acer è un marchio versatile nel settore informatico, offrendo prodotti sia di fascia alta che entry level. Di conseguenza, l'iniziativa è rivolta a diverse fasce di budget. Se siete utenti esigenti ma attenti al portafoglio, potreste essere interessati all'Acer Aspire TC, un PC pronto all'uso che, grazie a uno sconto di 300,00€ nel carrello, può essere acquistato a soli 599,00€.

Si tratta di un PC che a questo prezzo può sorprendere, innanzitutto perché è pre-assemblato e in secondo luogo perché è dotato di una scheda video Nvidia dedicata, rendendolo ideale per chi vuole utilizzare il PC sia per lavorare che per giocare. All'interno troviamo un processore Intel Core i5-13400F, di solito non presente nei pre-assemblati, poiché è progettato per essere abbinato a una GPU. In definitiva, un PC che potrebbe soddisfare le esigenze di chi cerca una configurazione in grado di gestire giochi senza la complicazione di assemblare il PC pezzo per pezzo.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Acer dedicata alla promozione, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle offerte. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

