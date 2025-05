Configura la tua build con 32GB, spendendo come per 16

Se siete alla ricerca di un upgrade di memoria RAM che offra elevate prestazioni senza prosciugare il budget, il kit ORICO Raceline Racer DDR4 da 32GB rappresenta una scelta estremamente vantaggiosa. Al costo di circa 46€, grazie all'applicazione di tre coupon attivi, potrete ottenere il doppio della RAM che normalmente si acquisterebbe con una spesa simile. Anche se non si tratta di moduli DDR5, questa soluzione DDR4 risponde perfettamente alle esigenze di chi lavora con carichi pesanti.

ORICO Raceline Racer, chi dovrebbe acquistarlo?

La qualità non è da meno: il kit ORICO è dotato di Die originali e garantisce una frequenza di 3200 MHz con una latenza di CL16. Questo si traduce in prestazioni significativamente superiori in termini di lettura, scrittura e gestione dei processi in multitasking. L'ottimizzazione delle performance è particolarmente evidente in ambito gaming, dove ogni millisecondo conta, e in contesti produttivi in cui è richiesta una risposta rapida e fluida del sistema.

Un altro punto di forza di questo kit è la sua capacità di overclock semplificato. Grazie al supporto della tecnologia Intel XMP 2.0, potrete attivare l’overclock con un semplice clic, senza necessità di modificare manualmente i parametri BIOS. Questo garantisce non solo prestazioni migliorate, ma anche una stabilità di sistema duratura, fondamentale per lunghe sessioni di lavoro o gioco. A completare il pacchetto, una gestione termica di alto livello: il dissipatore in lega di alluminio da 1,5 mm e la pasta termica industriale assicurano temperature contenute anche sotto stress.

Infine, l’installazione è pensata per semplificarvi la vita. Il sistema plug-and-play con rilevamento automatico elimina la necessità di configurazioni complesse o strumenti particolari. Il funzionamento a bassa tensione (1,35 V) non solo riduce i consumi e il calore generato, ma contribuisce anche ad aumentare la stabilità generale del sistema. In sintesi, con il kit ORICO Raceline Racer potrete configurare una build potente e affidabile, risparmiando sensibilmente sul costo della memoria e beneficiando di prestazioni di alto livello.