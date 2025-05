Mini nelle dimensioni, grande nelle prestazion: -150€ per questo mini PC

Il mini PC origimagic N2 PRO è disponibile su Amazon ad appena 389€ grazie a 150€ di sconto riscattabili co un coupon. Questo potente mini computer vanta un processore AMD Ryzen 7 6800H con 8 core e 16 thread, ideale per multitasking intensivo. Con ben 32GB di RAM DDR5 e 512GB di SSD NVMe, vi garantirà prestazioni fluide anche nelle applicazioni più esigenti. Il supporto per quattro schermi simultanei e la connettività Wi-Fi 6E lo rendono perfetto sia per l'uso professionale che per il gaming. Già equipaggiato con Windows 11 Pro e supportato da una garanzia di 3 anni.

origimagic N2 PRO, un mini PC pazzesco e anche super conveniente!

Gli origimagic N2 PRO mini PC sono l'ideale per professionisti, creativi e appassionati di tecnologia che necessitano di potenza in uno spazio ridotto. Con il processore AMD Ryzen 7 6800H a 8 core, 32GB di RAM DDR5 e SSD da 512GB, questi mini PC vi permetteranno di affrontare senza problemi compiti esigenti come editing video, elaborazione grafica e multitasking intensivo. La capacità di supportare fino a quattro schermi simultaneamente li rende perfetti per chi lavora con più applicazioni contemporaneamente o necessita di un'ampia area di lavoro virtuale.

Se siete alla ricerca di una soluzione compatta ma potente per il vostro ufficio, studio o spazio domestico, questi mini PC rappresentano la scelta ottimale. Dotati di connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2, vi garantiranno download velocissimi e streaming fluido. Il sistema operativo Windows 11 Pro preinstallato vi consentirà di iniziare a lavorare immediatamente, mentre la garanzia di 3 anni assicura tranquillità nel lungo periodo. Una soluzione versatile che combina prestazioni elevate e dimensioni contenute, ideale per chi non vuole compromessi.

L'origimagic N2 PRO mini PC racchiude potenza straordinaria in dimensioni compatte. Equipaggiato con il processore AMD Ryzen 7 6800H (8 core, 16 thread) e architettura Zen 3, offre prestazioni elevate per multitasking intensivo. La configurazione con 32GB di RAM DDR5 e SSD PCIe da 512GB garantisce fluidità operativa e ampio spazio di archiviazione. A soli 389€, questo mini PC rappresenta un investimento eccellente per chi cerca potenza di elaborazione in formato ridotto. La combinazione di hardware avanzato, sistema Windows 11 Pro preinstallato e garanzia di 3 anni lo rende ideale sia per professionisti che per appassionati di tecnologia. Vi consigliamo l'acquisto per l'ottimo rapporto qualità-prezzo e la versatilità in ambito lavorativo e multimediale.