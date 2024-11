Porta il gaming al livello successivo con questa smart TV TCL da 75", oggi IN SCONTO!

Se siete alla ricerca di una smart TV di grandi dimensioni con prestazioni di alto livello e un prezzo competitivo, la TCL 75QM8B è l'offerta che fa per voi. Disponibile su Amazon a soli 999,90€, questa TV Mini LED da 75 pollici è scontata del 17% rispetto al prezzo precedente di 1.199,90€. Un'occasione imperdibile per portare il cinema direttamente nel vostro salotto con una qualità d'immagine eccezionale e funzioni all'avanguardia. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori smart TV per ulteriori consigli.

TCL 75QM8B, chi dovrebbe acquistarla?

Questa smart TV è la scelta ideale per chi desidera una qualità visiva senza compromessi. Grazie al pannello QLED con tecnologia 4K HDR Premium e una luminosità di ben 1300 nit, potrete godere di immagini vivide e dettagliate, ideali sia per i film che per gli eventi sportivi. La frequenza di aggiornamento nativa a 144Hz assicura fluidità e nitidezza anche durante le scene d'azione più frenetiche, rendendola perfetta per gli appassionati di cinema e sport.

I gamer troveranno nella TCL 75QM8B una fedele alleata: la funzione Game Master Pro 2.0, con supporto per HDMI 2.1, VRR 144Hz e Game Accelerator a 240Hz, offre un’esperienza di gioco con latenza minima e prestazioni ottimizzate. Inoltre, la tecnologia FreeSync Premium Pro garantisce sessioni di gioco fluide e prive di artefatti visivi. Sul fronte audio, il sistema Onkyo 2.0 con supporto Dolby Atmos e DTS offre un suono immersivo e avvolgente, rendendo ogni scena ancora più coinvolgente.

Dotata di Google TV, questa smart TV offre un intrattenimento senza limiti, con controllo vocale integrato tramite Google Assistant e compatibilità con Alexa. Inoltre, il supporto per Apple AirPlay 2 e HomeKit consente un’integrazione perfetta con i dispositivi Apple. Il design elegante senza bordi completa un prodotto già di per sé straordinario. Approfittate subito di questa offerta su Amazon e portate a casa una TV di fascia alta a un prezzo incredibile.

Vedi offerta su Amazon