PREZZO ASSURDO per questa tastiera meccanica Logitech per Mac! (-35%)

Se state cercando una tastiera wireless di alta qualità per il vostro Mac, che coniughi prestazioni eccellenti e design raffinato, non lasciatevi sfuggire questa offerta disponibile su Amazon. La Logitech MX Mechanical Mini è attualmente disponibile a soli 104,10€, con uno sconto del 35% sul prezzo originale, si tratta di un'opportunità ottima per mettere mano sul dispositivo con tasti meccanici.

Tastier per Mac Logitech MX Mechanical Mini, chi dovrebbe acquistarlo?

La tastiera meccanica per Mac Logitech MX Mechanical Mini si rivolge in particolare agli utenti di dispositivi Apple desiderosi di ottimizzare la propria produttività senza sacrificare stile ed ergonomia, con un dispositivo comodo e resistente, oltre che molto versatile. La tastiera è infatti ottimizzata per macOS (con compatibilità dal 10.15 e oltre), e compatibile anche con iPadOS e iOS, a partire dalle versioni 14, con il suo collegamento Bluetooth Low Energy che permette di abbinare fino a 3 dispositivi e fare switch velocemente.

Inoltre, grazie alla sua forma compatta e al design a basso profilo, garantisce silenziosità e comfort, adattandosi perfettamente a spazi di lavoro piccoli, e mantenendo un aspetto elegante e professionale, sfruttando i tasti meccanici pensati su misura per ambiti lavorativi e uffici. Con l'illuminazione intelligente è in grado di adattarsi alle condizioni di luce e rilevare la presenza delle mani.

Non manca una batteria dalla lunga durata, ricaricabile tramite USB-C, che elimina le preoccupazioni legate all'autonomia, visto che si parla di una durata fino a 15 giorni con illuminazione intelligente attivata e fino a 10 mesi mentre è spenta. Come ciliegina sulla torta è possibile personalizzare il dispositivo sfruttando Logi Options+, migliorando ulteriormente la propria efficienza. Va sottolineato che la tastiera offre il layout tedesco QWERTZ, che inverte infatti la Y e la Z rispetto a quello italiano, assieme ad altre piccole modifiche.

In conclusione, a soli 104,10€, la tastiera meccanica per Mac Logitech MX Mechanical Mini rappresenta una scelta eccezionale per gli utenti Mac in cerca di un dispositivo wireless efficiente, ergonomico e con funzionalità ben congegnate. Dai tasti meccanici silenziosi, alla batteria molto longeva, passando per l'illuminazione intelligente, si tratta di un acquisto affidabile e consigliato.

