Galaxy AI alla portata di tutti: Galaxy Book4 Edge sotto i 600€ da Unieuro

L'intelligenza artificiale è diventata un elemento fondamentale per semplificare la vita quotidiana. Samsung ha sviluppato una soluzione pratica e accessibile a tutti con il Galaxy Book4 Edge, un portatile che integra l'AI in modo potente, ma facile da usare. Disponibile presso Unieuro a soli 599,90€, questo modello non solo offre prestazioni all'avanguardia, ma rappresenta anche una scelta ideale per chi cerca un compagno di lavoro versatile e sempre pronto a supportare le proprie ambizioni.

Samsung Galaxy Book4 Edge, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Galaxy Book4 Edge si distingue per il suo design sottile e leggero, pensato per chi è sempre in movimento. Con uno spessore ridotto e un peso contenuto, è l'ideale per essere portato in borsa o zaino. Il nuovo colore Sapphire Blue, con la sua finitura lucida e metallica, conferisce al notebook un aspetto sofisticato e moderno, perfetto per chi vuole fare un'impressione elegante durante le riunioni o gli incontri di lavoro. Inoltre, il suo schermo da 15,6" garantisce un'esperienza visiva di qualità, senza risultare ingombrante.

Al cuore del Galaxy Book4 Edge c'è il processore Snapdragon X Plus, che, supportato da una NPU avanzata, permette prestazioni straordinarie. Fino a 45 TOPS di potenza computazionale, questo PC è progettato per velocizzare ogni operazione, da quella più semplice alla più complessa. Con la tecnologia Galaxy AI, ogni vostra attività viene ottimizzata, che si tratti di modificare un documento o di gestire un progetto creativo. Funzionalità come "Richiamo" permettono di trovare rapidamente file e informazioni importanti, mentre strumenti come "Cocreator" possono trasformare una semplice bozza in un'opera d'arte, grazie all'intelligenza artificiale.

Il Galaxy Book4 Edge non è solo potente, ma anche versatile grazie alla sua connettività. Con il Wi-Fi 7, potrete navigare, riprodurre contenuti e trasferire file in modo ultraveloce, mentre le porte USB 4.0 e HDMI 2.1 permettono di collegare facilmente altri dispositivi senza la necessità di adattatori. In aggiunta, grazie alla funzione Quick Share, sarà possibile scambiare file, presentazioni e progetti tra dispositivi Samsung Galaxy in modo rapido e sicuro. Per le videochiamate, il supporto di effetti come la correzione del contatto visivo e l'inquadratura automatica, garantiscono un look impeccabile, mentre la compatibilità con i Galaxy Buds permette di passare senza interruzioni da un dispositivo all'altro, per un'esperienza audio continua.