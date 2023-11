Prezzo BOMBA su questo SSD esterno da 2TB compatibile MacOS! (-39%)

Vi serve un SSD portatile e capiente per memorizzare e trasferire rapidamente i vostri file? In occasione del Black Friday, Amazon propone il Samsung T7 Shield da 2TB a soli 129,00€, a seguito di uno sconto mai così elevato su questo modello.

Samsung T7 Shield, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo accessorio per PC è consigliato per gli utenti che necessitano di memorizzare una parte dei loro file su un supporto di archiviazione esterno, e per coloro che intendono farlo in maniera rapida, affidandosi appunto a un SSD anziché a un hard disk. Sarà ottimo anche per chi è solito muoversi in ambienti difficili, dove l'SSD potrebbe subire colpi accidentali. A tal riguardo, questo modello targato Samsung è molto resistente, oltre ad essere certificato IP65, garantendo dunque anche una protezione da acqua e polvere.

Utilizza la tecnologia USB 3.2 Gen 2, permettendo di trasferire dati con una velocità di 10 Gbps, e soprattutto garantire una compatibilità pressoché universale. Troverete già due cavi USB, uno da Tipo C a C e uno da Tipo C ad A.

Di fronte a questa offerta, non si può che consigliare l'acquisto di questo SSD esterno, attualmente disponibile a soli 129,00€ invece di 209.99€. Un SSD in grado quindi di venire incontro alle esigenze di un'ampia varietà di utenti, ma che potrebbe non rimanere a lungo a questo prezzo, pertanto approfittatene finché siete in tempo.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!