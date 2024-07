Prezzo in CROLLO: monitor da gaming Samsung a un PREZZO SHOCK, che AFFARE! (-100€)

Siete alla ricerca di un monitor da gaming che possa catapultarvi in nuove dimensioni videoludiche, garantendo al contempo prestazioni eccezionali e un'esperienza visiva senza precedenti? La vostra ricerca potrebbe concludersi qui. Amazon propone attualmente un'offerta imperdibile sul Samsung Odyssey G5 (S27DG502), disponibile al prezzo speciale di 299,00€, un'occasione da non lasciarsi sfuggire per elevare il proprio setup di gioco a livelli superiori, visto che si tratta di uno sconto nascosto di ben 100€ rispetto al prezzo di partenza del dispositivo.

Monitor da gaming Samsung Odyssey G5 (S27DG502), chi dovrebbe acquistarlo?

Questo gioiello tecnologico si rivolge agli appassionati di gaming che non accettano compromessi in termini di qualità visiva e performance. Con il suo pannello IPS da 27 pollici e una risoluzione QHD di 2560x1440 pixel, offre immagini nitide e dettagliate, ideali per chi desidera immergersi completamente nei mondi virtuali. La frequenza di aggiornamento di 180Hz e il tempo di risposta di 1ms soddisfano le esigenze dei giocatori più competitivi, garantendo fluidità e reattività senza pari.

L'Odyssey G5 si distingue per la sua versatilità, adattandosi perfettamente sia ai titoli frenetici che richiedono tempi di reazione fulminei, sia a quelli narrativi dove la qualità dell'immagine gioca un ruolo fondamentale. La tecnologia AMD FreeSync elimina il tearing e lo stuttering, assicurando un'esperienza di gioco fluida e priva di artefatti visivi, inoltre, la certificazione VESA DisplayHDR 400 conferma il miglioramento della resa cromatica, offrendo neri più profondi e bianchi più luminosi per un realismo senza precedenti.

Il design ergonomico, con supporto regolabile in altezza e funzione pivot, permette di personalizzare la posizione del monitor secondo le proprie preferenze, riducendo l'affaticamento durante le lunghe sessioni di gioco. La connettività completa, che include porte HDMI e DisplayPort, assicura invece compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, dalla console al PC gaming high-end.

Attualmente proposto a 299,00€, il Samsung Odyssey G5 (S27DG502) rappresenta un investimento eccellente per chi desidera migliorare la propria esperienza di gioco. La combinazione di tecnologie all'avanguardia, prestazioni di alto livello e un prezzo competitivo lo rende una scelta oculata per i gamer che cercano il meglio, che non costi una fortuna.

Vedi offerta su Amazon