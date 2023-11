ProArt 27", monitor TOP per grafica e editing al minimo storico!

Continua la nostra rassegna stampa del Black Friday e le nostre segnalazioni delle migliori offerte di Amazon che si protrarranno fino al 27 novembre, salvo esaurimento scorte. In questo articolo vi proponiamo un monitor per PC, in particolare un modello professionale, progettato per dare il massimo a chi necessita di lavorare in modo preciso con i programmi di grafica. Il protagonista è l'ASUS ProArt PA27AC, il cui prezzo è stato tagliato fino a farlo scendere a soli 509.99€.

ASUS ProArt PA27AC, chi dovrebbe acquistarlo?

Siccome si tratta di un monitor professionale, l'acquisto dovrebbero valutarlo tutti gli esperti del settore grafico e video, come i fotografi. Ma le sue qualità eccezionali, come la gamma colore 100% sRGB e la Rec.709 pre-caricata, lo rendono perfetto anche per chi vuole semplicemente un monitor che gli offra la massima qualità "out of the box".

Grazie alla tecnologia ASUS ProArt Calibration, infatti, questo monitor risponderà perfettamente alle esigenze di coloro che necessitano di grande precisione nei dettagli, tanto da rendere facile la ricalibrazione del display per luminosità e coerenza cromatica.

Con un prezzo in offerta di 509.99€, rispetto al precedente 660,10€, questo monitor si dimostra un affare formidabile. Insomma, un'opportunità da non perdere per i professionisti e gli appassionati del settore, ma non indugiate troppo perché, come spesso accade durante il Black Friday, l'offerta potrebbe terminare da un momento all'altro.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

