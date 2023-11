Questo mouse gaming Logitech è un AFFARE a questo prezzo! (-25%)

Se cercate un mouse da gaming ad alte prestazioni e che non vi farà preoccupare della durata della batteria, pur essendo wireless, vi informiamo che a soli 89,00€ potete acquistare il raffinato Logitech G903 LIGHTSPEED. Come per la maggior parte delle offerte di queste ore, anche questa appartiene al Black Friday che, salvo esaurimenti scorte, sarà attivo fino al 27 novembre, almeno per quanto riguarda quello di Amazon.

Logitech G903 LIGHTSPEED, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech G903 LIGHTSPEED è un mouse da gaming con caratteristiche tecniche molto avanzate, per questo l'offerta è indirizzata in particolar modo per i videogiochi di livello professionale o per chi necessita comunque di un mouse con pulsanti configurabili e usabile sia con la mano destra che sinistra. Il sensore HERO 25K la fa da padrone, offrendo una tracciatura 1:1 con zero smoothing.

Con la sua autonomia di 140 ore, è indicato anche per chi non vuole ritrovarsi spesso con il mouse scarico, autonomia che può arrivare anche a 180 ore se si disattiva il sistema di illuminazione RGB.

A 89,00€, uno dei prezzi più bassi di sempre, è un mouse da gaming straordinario, da acquistare prima che il Black Friday termini, onde evitare di dover aspettare poi il nuovo anno per sperare in una nuova offerta paragonabile da parte di Amazon.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

