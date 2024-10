Questo mouse ultra-silenzioso ed elegante di Logitech non è MAI COSTATO COSI' POCO! -52%

Se state cercando un mouse versatile, elegante e scontato, il Logitech Pebble Mouse 2 M350s è attualmente disponibile su Amazon a soli 14,99€, con uno sconto incredibile del 52% rispetto al prezzo consigliato di 30,99€. Questa offerta rende il Pebble Mouse 2 una delle scelte più interessanti per chi desidera un dispositivo affidabile e dal design accattivante, senza rinunciare alla funzionalità. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori mouse da ufficio per ulteriori consigli.

Logitech Pebble Mouse 2 M350s, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Logitech Pebble Mouse 2 M350s si distingue per il suo design minimalista e sottile, che lo rende estremamente portatile e facile da trasportare, ideale per chi lavora in mobilità o ha bisogno di un mouse che occupi poco spazio. Disponibile in diverse colorazioni, tra cui il sofisticato Grafite, questo mouse non è solo un piacere per gli occhi, ma è anche un’ottima soluzione eco-sostenibile, grazie alla plastica riciclata utilizzata per oltre il 58% della sua struttura.

Dotato di tecnologia Bluetooth e della funzione Easy-Switch, il Pebble Mouse 2 permette di connettersi fino a tre dispositivi contemporaneamente e di passare rapidamente da uno all'altro con un semplice clic. Questa caratteristica lo rende perfetto per chi lavora su più dispositivi o sistemi operativi, tra cui Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS e Android. Grazie alla sua compatibilità, il Pebble Mouse 2 offre una versatilità che lo rende adatto a qualsiasi ambiente di lavoro o di studio.

Un'altra caratteristica interessante è la tecnologia Silent Touch, che riduce del 90% il rumore dei clic, rendendolo perfetto per chi lavora in ambienti silenziosi o durante le riunioni online, dove i suoni fastidiosi potrebbero disturbare. Inoltre, con una durata della batteria fino a 24 mesi e una funzione di risparmio energetico automatico, non dovrete preoccuparvi di sostituire le batterie frequentemente.

Infine, il Pebble Mouse 2 è completamente personalizzabile grazie all’app Logi Options+, che consente di configurare il pulsante centrale per eseguire azioni rapide, come l'invio di emoji su WhatsApp o il controllo della musica su Spotify. Tutte queste funzionalità, unite a un prezzo estremamente competitivo, fanno del Logitech Pebble Mouse 2 M350s un vero affare da non lasciarsi sfuggire​.

