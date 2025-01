Questo notebook, perfetto per studio e lavoro, può essere tuo a MENO di 620€! -17%

Se state cercando un notebook potente e versatile, Acer Aspire 5 in offerta su Amazon rappresenza un'occasione imperdibile. Attualmente disponibile a 618,92€, con uno sconto del 17% rispetto al prezzo mediano di 747,12€, rappresenta una delle migliori scelte per chi desidera prestazioni elevate a un prezzo competitivo.

Acer Aspire 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Dotato di un processore Intel Core i5-1235U di 12a generazione, Acer Aspire 5 garantisce velocità e reattività ideali sia per lo studio che per il lavoro. I 16 GB di RAM DDR4, espandibile fino a 32 GB, assicura un'esperienza fluida anche con software impegnativi, mentre l'SSD PCIe NVMe da 512 GB offre ampio spazio di archiviazione e avvio rapidissimo del sistema operativo e delle applicazioni.

La NVIDIA GeForce RTX 2050 con 4 GB di memoria GDDR6 eleva ulteriormente le prestazioni grafiche, rendendolo perfetto per il multitasking avanzato, la creazione di contenuti e il gaming leggero. Grazie al display IPS da 15,6 pollici Full HD, potrete godere di immagini nitide e colori vividi, supportati dalla tecnologia Acer Color Intelligence per un'esperienza visiva confortevole e dettagliata.

Acer Aspire 5 si distingue anche per il suo design sottile con cornici ridotte, che massimizza l'area di visualizzazione senza rinunciare alla portabilità. L'audio potenziato Acer TrueHarmony garantisce un suono ricco e definito, perfetto per lo streaming e le videoconferenze.

In termini di connettività, questo laptop offre il massimo: Wi-Fi 6 per connessioni rapide e stabili, Thunderbolt 4, tre porte USB 3.2 Gen 1 e una porta HDMI 2.1, permettendo di collegare fino a due display 4K per un'esperienza di multitasking superiore. Inoltre, la webcam HD 720p con riduzione intelligente del rumore offre una qualità d'immagine chiara anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Grazie allo sconto del 17%, Acer Aspire 5 è un'opportunità unica per chi desidera un portatile potente, affidabile e dal design raffinato. Approfittate subito di questa promozione su Amazon prima che il prezzo torni a salire! Inolte, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori notebook gaming per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon