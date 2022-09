Quello del NAS è uno fra gli utilizzi per cui le schede Raspberry Pi vengono più usate, dato che si prestano molto bene allo scopo. Di recente, un utente aveva realizzato un piccolo sistema di backup in grado di copiare automaticamente i dati dal PC dell’utente durante le ore notturne. GeekPi, azienda specializzata nella realizzazione di accessori per Raspberry Pi, come custodie, sistemi di raffreddamento e altro, ha invece realizzato un piccolo case in grado di ospitare anche SSD M.2 SATA, perfetto per dare vita a un piccolo NAS casalingo.

La custodia del dispositivo è realizzata tramite la stampa 3D in plastica ABS ed è dotata di pannelli laterali trasparenti. Gli interni includono anche degli spazi per il cable management, mentre nella parte esterna è presente un display OLED con risoluzione di 128×64 pixel che riporta informazioni come l’indirizzo IP utilizzato, la temperatura del sistema e la versione del firmware. Nel kit è presente anche un piccolo sistema di raffreddamento a torre Ice Tower HSF, che consente di mantenere una temperatura di funzionamento di soli 28°C. Nel caso in cui si voglia rendere il NAS totalmente silenzioso, è possibile spegnere la ventola affidando la dissipazione soltanto al radiatore, che è comunque in grado di gestire senza problemi il calore prodotto dal chip ARM del Raspberry.

Fonte: Raspberrypiq

La scheda utilizzata dal sistema è una Raspberry Pi 4a posizionata in orizzontale all’interno della custodia. Questa offre delle porte USB Tipo-A e una porta Ethernet poste davanti, oltre un connettore USB Tipo-C, due micro HDMI e un jack audio nella parte laterale, insieme a un lettore per schede microSD sul retro. L’unità SSD SATA è installabile grazie a un adattatore USB 3.0, mentre una prolunga da collegare al GPIO della board permette di connettere senza difficoltà eventuali HAT.

Il kit NAS con Raspberry Pi 4 è disponibile all’acquisto nel negozio online di RaspberryPiQ al prezzo di 49,20€. In alternativa, è anche possibile comprarlo su Amazon al prezzo di 68,99€.