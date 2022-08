In precedenza abbiamo visto diversi progetti Raspberry Pi che tramutavano questo piccolo sistema dalle infinite potenzialità in qualsiasi cosa, come ad esempio un campanello che invia notifiche Telegram, un router fai da te, oppure un sistema di sblocco delle porte tramite riconoscimento facciale, se non addirittura il cervello di terminator. Un utente giapponese è anche riuscito a trasformare una vecchia cinepresa degli anni ’50 in una camera digitale.

Una nuova idea di ThinkLearnDo lo fa adesso diventare un pratico sistema di backup crittografato… Che funziona anche come un piccolo appendino dove riporre le chiavi! Si tratta di un dispositivo dotato di interessanti funzionalità, in grado di automatizzare il backup dei dati: il sistema realizzato da questo utente fa infatti uso di una chiavetta USB da 512GB collegata al Raspberry Pi, dove viene in automatico archiviato tutto non appena questa viene connessa alla porta. Per la configurazione del sistema di backup, è stato integrato un server Linux separato in grado di effettuare una copia dei dati dei PC collegati, segnalando alla scheda Pi i file modificati di recente, così da assicurare un backup sempre aggiornato.

Fonte: ThinkLearnDo

Il dispositivo di backup realizzato da ThinkLearnDo sembra proprio pensato per il viaggio: il Raspberry Pi è infatti stato programmato per eseguire la copia dei dati nelle ore notturne, interrompendo in automatico il processo entro la mattina, in modo che sia possibile rimuovere l’unità in tutta sicurezza prima di partire. La configurazione include una scheda Raspberry Pi 3 B+, anche se è ovviamente possibile utilizzare un modello più recente, insieme a un’unità USB formattata con il file system EXT4 e un piccolo case stampato in 3D che include tutti i componenti, di cui è possibile scaricare lo schema da GitHub.

Il progetto è certamente interessante e potrebbe anche essere usato insieme a uno dei migliori software di backup. Ovviamente il tutto è di natura open source, chiunque può quindi procurarselo e modificarlo a proprio piacimento scaricandolo dalla pagina dedicata. In alternativa, ThinkLearnDo vende anche dei kit già pronti che è possibile ordinare su Tindie.