Razer Basilisk V3: mouse gaming RGB con 11 pulsanti in sconto del 33%

Se siete dei gamer appassionati alla ricerca di un mouse per migliorare le vostre prestazioni, non dovete aspettare il Black Friday per acquistarlo risparmiando. Amazon, infatti, riserva sempre tante offerte super convenienti, anche al di fuori di queste particolari tornate promozionali. Nello specifico, vi segnaliamo che l'ottimo Razer Basilisk V3 è in super offerta su Amazon, grazie all'importante sconto del 33%.

Infatti, questo modello ha un prezzo di appena 57,00€, ben 28,00€ in meno rispetto al prezzo consigliato, che corrisponde a 84,99€. Si tratta di un prezzo davvero molto conveniente, a maggior ragione se teniamo presente che stiamo parlando di un prodotto che, pur non essendo fra i migliori mouse da gaming in commercio, è davvero un buon prodotto.

Razer Basilisk V3, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Razer Basilisk V3 è perfetto per gli appassionati di videogiochi che cercano un mouse da gioco reattivo ed economico, in quanto questo prodotto ha un ottimo rapporto qualità-prezzo. Inoltre, il suo sensore ottico di alta precisione offre una tracciatura precisa e reattiva, ideale per i giochi che richiedono rapidi movimenti del cursore, come ad esempio gli FPS.

Per migliorare ulteriormente la vostra esperienza di gioco, il Basilisk V3 dispone di ben 11 pulsanti programmabili, in modo da adattarsi al meglio alle vostre esigenze. Per questo è indicato per chi gioca spesso a MMO, giochi strategici e MOBA. Questo modello è la scelta perfetta anche per i videogiocatori che cercano un mouse che sia sì efficiente, ma anche comodo: durante sessioni di gioco particolarmente lunghe, infatti, mano e polso possono risentirne. Ebbene, con il Razer Basilisk V3 non avrete più questo problema, poiché è ergonomico, per cui è molto comodo da impugnare e riduce l'affaticamento della mano.

L'andamento dei prezzi del Razer Basilisk V3 è decisamente altalenante, al punto che il prezzo medio di 84,99€ si mantiene di rado, proprio perché le offerte su questo modello non mancano di certo. Tuttavia, sottolineiamo che il prezzo proposto oggi da Amazon non si discosta quasi per nulla dai 55,99€ della Feste delle Offerte Prime. Dato che il prezzo sta già ricominciando a salire, è decisamente probabile che continuerà a farlo, per cui questo è il momento ideale per acquistare l'eccezionale Razer Basilisk V3 risparmiando davvero tanto.

Ciò detto, vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta.

