Questo kit tastiera e mouse Logitech è un AFFARE! Solo 65€

Il Logitech Pebble 2 Combo, è un kit tastiera e mouse wireless che combina design e praticità. Questo set ultrasottile vi offre la libertà di lavorare in silenzio e comfort su 3 dispositivi grazie alla tecnologia Easy-Switch e al ricevitore USB Logi Bolt incluso, il tutto offerto al prezzo speciale di 65,81€ invece di 79,99€.

Kit tastiera e mouse wireless Logitech Pebble 2 Combo, chi dovrebbe acquistarlo?

Per chi ricerca praticità e silenziosità nell'ambiente di lavoro, il Logitech Pebble 2 Combo è la scelta ideale. Questo kit di mouse e tastiera wireless si rivela perfetto per professionisti e studenti in movimento grazie alla sua portabilità e alla capacità di connessione con tre diversi dispositivi. Vi accompagnerà ovunque desideriate, proponendo anche un design personalizzabile e sostenibile, essendo realizzato per una percentuale significativa in plastica riciclata.

La necessità di multitasking sarà ampiamente soddisfatta dallo switch tra i dispositivi con un semplice clic e dalla personalizzazione dei tasti tramite l'app Logi Options+. Per chi lavora in ambienti condivisi o è solito lavorare fino a tarda notte, la digitazione silenziosa del Pebble 2 Combo farà sì che il vostro lavoro proceda con discrezione, senza disturbare chi vi circonda. L'autonomia della tastiera e del mouse, rispettivamente di tre e due anni con batterie incluse, vi regaleranno ore di utilizzo senza interruzioni.

Oggi potete acquistare questo kit a soli 65,81€. Vi consigliamo il Logitech Pebble 2 Combo per un'esperienza di digitazione silenziosa e confortevole che unisce stile e funzionalità. Questo prodotto è perfetto per coloro che desiderano un accessorio tecnologico che si adatti allo stile di vita dinamico di oggi, con una attenzione consapevole verso l'ambiente.

