Su Amazon è disponibile un'offerta imperdibile sul roborock Q7 M5 Set, il robot aspirapolvere e lavapavimenti con mappatura LiDAR 3D, potenza di aspirazione HyperForce da 10.000 Pa e design anti-groviglio. Perfetto per le case con animali domestici, funziona in modo ultra-silenzioso e si controlla comodamente tramite app. Lo trovate a soli 149,99€ invece di 249,99€, con uno sconto del 40%.

Roborock Q7 M5, chi dovrebbe acquistarlo?

Il roborock Q7 M5 Set è la soluzione ideale per chi cerca un alleato tecnologico nella pulizia domestica quotidiana. È particolarmente consigliato alle famiglie con animali domestici, grazie al sistema anti-groviglio che riduce l'accumulo di peli, e a chi vive in abitazioni di grandi dimensioni, potendo coprire fino a 210 m² con una singola carica. La potenza di aspirazione da 10.000 Pa lo rende adatto anche a chi ha superfici miste — tappeti, piastrelle e parquet — e desidera risultati profondi senza sforzo.

Questo robot risponde perfettamente alle esigenze di chi ha uno stile di vita frenetico e poco tempo da dedicare alle pulizie: grazie alla navigazione LiDAR con mappe 3D e al controllo completo tramite app, è possibile programmare sessioni, impostare zone vietate e regolare il flusso d'acqua da remoto. Il funzionamento ultra-silenzioso a 60 dB lo rende adatto anche a chi lavora da casa o ha bambini piccoli. A soli 149,99€ invece di 249,99€, rappresenta un acquisto conveniente per chi vuole portare l'automazione domestica a un livello superiore.

Il roborock Q7 M5 Set è un robot aspirapolvere lavapavimenti con aspirazione HyperForce da 10.000 Pa, navigazione LiDAR 3D, doppio sistema anti-groviglio, serbatoio acqua da 270 ml e autonomia fino a 150 minuti. Funziona a soli 60 dB ed è gestibile tramite app.

