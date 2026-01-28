Il roborock Qrevo Edge S5A è in offerta su Amazon a un prezzo davvero interessante. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti con potenza di aspirazione HyperForce da 18.500 Pa vi garantisce una pulizia impeccabile senza il fastidio dei grovigli di capelli, grazie alla tecnologia DuoDivide e FlexiArm. Approfittate subito di questo sconto eccezionale: il prezzo passa da 999,99€ a soli 549,99€, permettendovi di portare a casa un sistema di pulizia all'avanguardia con dock multifunzione, lavaggio ad acqua calda fino a 75°C e navigazione intelligente.

Roborock Qrevo Edge, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Roborock Qrevo Edge S5A è la scelta ideale per chi cerca una soluzione completa e autonoma per la pulizia domestica. Vi conquisterà se avete animali domestici o capelli lunghi in casa, grazie alla rivoluzionaria tecnologia anti-groviglio che elimina definitivamente il problema dei capelli impigliati nelle spazzole. Perfetto per famiglie numerose o chi ha poco tempo da dedicare alle faccende, questo robot offre un'esperienza di pulizia senza manutenzione con il suo dock multifunzione che lava i panni a 75°C e il sacchetto da 4 litri che richiede svuotamento solo ogni 60 giorni. Con una potenza di aspirazione da 18.500 Pa, rappresenta la soluzione ottimale per chi possiede sia tappeti che pavimenti duri e desidera risultati impeccabili senza alcuno sforzo.

Questo modello soddisfa le esigenze di chi cerca precisione e intelligenza nella pulizia quotidiana. La tecnologia FlexiArm raggiunge perfettamente angoli e bordi, zone tradizionalmente difficili da pulire, mentre il sistema di navigazione LiDAR e l'evitamento intelligente degli ostacoli garantiscono una pulizia efficiente e sicura in ogni ambiente. Se desiderate gestire tutto comodamente dal vostro smartphone, l'app Roborock vi offre controllo totale su routine, mappe e impostazioni personalizzate. Con uno sconto del 45% che porta il prezzo da €999,99 a €549,99, rappresenta un investimento eccellente per chi vuole trasformare la pulizia domestica in un processo completamente automatizzato e di qualità professionale.

Il roborock Qrevo Edge S5A è un robot aspirapolvere e lavapavimenti che combina potenza e innovazione tecnologica. Con aspirazione HyperForce da 18.500 Pa, rimuove efficacemente capelli, polvere e detriti da ogni superficie. La spazzola principale DuoDivide e la spazzola laterale FlexiArm prevengono grovigli di capelli, mentre il sistema di mocio rotante a doppia azione garantisce pavimenti impeccabili. La stazione di ricarica multifunzione lava i panni con acqua calda fino a 75°C, li asciuga automaticamente e svuota il serbatoio della polvere in un sacchetto da 4 litri che dura oltre 60 giorni.

Vedi offerta su Amazon