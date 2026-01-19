Se cercate un robot aspirapolvere di ultima generazione, il roborock Qrevo Master è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero vantaggioso. Questo gioiello tecnologico vi libererà dalle pulizie quotidiane grazie alla sua potenza di aspirazione da 10.000 Pa e al sistema di lavaggio intelligente con mop sollevabile. Oggi potete portarlo a casa a soli 499,99€ invece di 799€, un'occasione imperdibile per chi desidera pavimenti impeccabili senza sforzo. Il sistema FlexiArm garantisce una pulizia completa anche negli angoli più difficili, mentre il dock multifunzione si occupa di tutto: risciacquo, asciugatura e svuotamento automatico per 7 settimane.

Roborock Qrevo Master, chi dovrebbe acquistarlo?

Il roborock Qrevo Master rappresenta la soluzione ideale per chi cerca un'esperienza di pulizia completamente automatizzata e senza compromessi. È particolarmente consigliato ai proprietari di animali domestici che affrontano quotidianamente la sfida di peli e sporco persistente: grazie alla potenza di aspirazione da 10.000 Pa e al sistema Carpet Boost+ che rimuove il 99% dei peli, vi libererete definitivamente da questo problema. Le famiglie impegnate apprezzeranno la manutenzione ridotta al minimo, con ben 7 settimane di autonomia senza svuotamento, mentre il dock multifunzione si occupa automaticamente di risciacquo, asciugatura e rifornimento d'acqua.

Questo robot aspirapolvere si distingue per chi vive in abitazioni con geometrie complesse e angoli difficili da raggiungere: il rivoluzionario design FlexiArm garantisce una copertura del 100% degli angoli interni, eliminando quelle fastidiose zone che i robot tradizionali trascurano. Chi possiede sia pavimenti che tappeti troverà eccezionale il sistema intelligente di sollevamento del mop fino a 10 mm, che previene bagnature indesiderate. Infine, gli amanti della tecnologia e chi desidera monitorare la propria casa apprezzeranno le funzionalità smart avanzate: videochiamate con gli animali domestici, controllo vocale con "Hello Rocky" e riconoscimento di 62 tipi di ostacoli per una pulizia fluida e personalizzata in ogni ambiente.

Il roborock Qrevo Master è un robot aspirapolvere e lavapavimenti all-in-one che ridefinisce la pulizia domestica. Con una potenza di aspirazione HyperForce® da 10.000 Pa e doppie spazzole in gomma anti-groviglio, cattura facilmente capelli, polvere e detriti su ogni superficie. Il design FlexiArm con spazzola laterale e mop estensibili garantisce una copertura completa di angoli e bordi, mentre il mop sollevabile da 10 mm protegge i tappeti. La Dock 3.0 multifunzione offre risciacquo con acqua calda, asciugatura ad aria a 45℃, svuotamento automatico e 7 settimane di autonomia.

