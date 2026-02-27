Su Amazon è disponibile il ROG Harpe Ace Extreme, il mouse da gioco senza fili ultra leggero di soli 47 g, dotato del sensore ottico ROG AimPoint Pro da 42.000 DPI e connettività trimodale (USB, 2,4 GHz e Bluetooth). Il guscio in fibra di carbonio e i microinterruttori ottici da 100 milioni di clic lo rendono perfetto per i gamer più esigenti. Ora disponibile a soli 244,30€ con uno sconto del 13% rispetto al prezzo originale di 279,90€.

ROG Harpe Ace Extreme, chi dovrebbe acquistarlo?

Il ROG Harpe Ace Extreme è il mouse ideale per i gamer competitivi e i professionisti del gaming che non scendono a compromessi sulle prestazioni. Con il suo peso ultra leggero di soli 47 grammi e il guscio in fibra di carbonio, si rivolge a chi trascorre lunghe sessioni di gioco e cerca uno strumento capace di ridurre l'affaticamento del polso senza rinunciare al controllo. È particolarmente consigliato per chi gioca a titoli FPS e competitivi, dove la precisione e la reattività fanno la differenza.

Le esigenze soddisfatte da questo dispositivo sono molteplici: il sensore ROG AimPoint Pro da 42.000 DPI garantisce una precisione estrema, mentre la connettività trimodale (cablata, RF 2,4 GHz e Bluetooth) offre massima flessibilità d'uso su più dispositivi. I microinterruttori ottici con durata di 100 milioni di clic assicurano affidabilità nel lungo periodo.

Il ROG Harpe Ace Extreme è un mouse da gioco senza fili con sensore ROG AimPoint Pro da 42.000 DPI, scocca in fibra di carbonio da soli 47 g, microinterruttori ottici da 100M clic e connettività trimodale (USB, 2,4 GHz, Bluetooth).

