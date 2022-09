La fascia alta della gamma di GPU RTX 4000 di Nvidia pare essere ormai in dirittura d’arrivo. Delle nuove indiscrezioni diffuse da nApoleon, Senior Editor di Chipell, affermano infatti che le due schede video dovrebbero essere lanciate nel quarto trimestre 2022, nello specifico tra i mesi di ottobre e novembre, confermando le date che erano trapelate in precedenza. La RTX 4090 dovrebbe essere presentata all’evento del GTC 2022 che si terrà il 20 settembre, tra meno di 10 giorni, per poi essere lanciata a ottobre. RTX 4080 verrà invece lanciata un mese dopo, ovvero a novembre.

Oltre a ciò, come anticipato in altri rumor recenti, la RTX 4080 potrebbe essere disponibile in due varianti con differente quantitativo di memoria video, vale a dire 12GB e 16GB di VRAM GDDR6X. Il primo modello avrebbe un TGP di 285W, mentre il secondo aumenterebbe questo valore fino a 340W. Un incremento dei consumi di un buon 20%, segno che la differenza tra le due schede video potrebbe essere più marcata di quanto sembri. A differire è infatti anche il PCB di entrambe le GPU: da 10 strati per il modello da 12GB e da 12 strati per quello da 16GB. Il primo dovrebbe arrivare unicamente in versione AIC (Add-in Card), mentre il secondo esisterebbe sia in versione Founders Edition che AIC. A giudicare dalla differenza di potenza, c’è anche una buona probabilità che la GPU da 16GB possa essere una RTX 4080 Ti.

Photo Credit: Elysian Realm (@KittyYYuko)

Basata sul processore grafico AD102 in versione ridotta, la RTX 4090, già entrata in produzione, dovrebbe essere dotata di 16384 CUDA core insieme a 24GB di VRAM GDDR6X da 21 Gbps prodotti da Micron, su un bus di 384-bit, con un TBP di 450W. RTX 4080 da 16GB avrà invece il chip grafico AD103 con 9728 CUDA core, una VRAM da 23 Gbps su un bus di 256-bit e un TBP di 340W. La variante con 12GB potrebbe differire per una versione ridotta del processore grafico AD103, oltre a un bus da 192-bit e il TBP inferiore di 285W, mentre rimarrebbe invariata l’ampiezza di banda di 23 Gbps per le memorie.

Secondo Wccftech, il lancio della RTX 4090 potrebbe avvenire il 22 ottobre, ma ciò dovrà ovviamente essere confermato all’evento del GTC del 20 settembre, per cui Nvidia ha lanciato l’hashtag #ProjectBeyond.