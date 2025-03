RTX 5070: scopri dove acquistarla e se manterrà il suo MSRP

La nuova RTX 5070 è finalmente disponibile sul mercato ed è una scheda video destinata a soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti e degli appassionati di tecnologia. Progettata per offrire un’esperienza di gioco fluida in QHD (1440p), questa scheda video riesce comunque a gestire titoli in 4K con ottime prestazioni. Con un prezzo consigliato di 659€, la RTX 5070 si colloca in una fascia di mercato interessante, ma la sua disponibilità iniziale potrebbe essere limitata. Sebbene la domanda possa spingere i prezzi al rialzo nel breve periodo, si prevede che la situazione migliori durante il mese di marzo, quando la disponibilità potrebbe essere più abbondante, riducendo così il rischio di sovrapprezzi.

N.B: come riportato anche nell'articolo, alcune o tutte le schede potrebbero non essere più disponibili anche dopo un breve lasso di tempo.

RTX 5070, chi dovrebbe acquistarla?

Chi desidera accaparrarsi una RTX 5070 può già cercarla in diversi store online. Nonostante la disponibilità sia ancora limitata, alcuni rivenditori stanno già offrendo la scheda, seppur con quantità variabili. È importante monitorare i prezzi, poiché al momento del lancio ci si può aspettare una certa difficoltà nel reperirla al suo MSRP ufficiale. Tuttavia, con il probabile arrivo di nuovi stock durante il mese di marzo, si spera che i prezzi possano stabilizzarsi e che la disponibilità aumenti, rendendo la RTX 5070 più facile da reperire a un prezzo equo.

La RTX 5070 rappresenta un miglioramento rispetto alla precedente generazione, offrendo un incremento delle prestazioni che varia dal 27% al 32%, a seconda della risoluzione. In particolare, rispetto alla RTX 4070, la scheda dimostra una superiorità sia in QHD che in 4K. In quest'ultima risoluzione, infatti, la RTX 5070 riesce a garantire una performance eccellente in molti titoli, sia in rasterizzazione che con il ray tracing attivo. Sebbene i giochi più pesanti possano mettere in evidenza alcuni limiti della GPU, la sua performance complessiva rappresenta un buon salto generazionale, che soddisferà chi cerca una scheda video ad alte prestazioni senza dover optare per le versioni superiori come la RTX 5080 o la RTX 5090.

Nonostante la RTX 5070 sia stata progettata principalmente per il QHD, dove offre il meglio di sé, la sua versatilità la rende interessante anche per i giochi in 4K. In particolare, nei giochi meno esigenti, questa scheda offre un'esperienza di gioco fluida, con un’ottima resa visiva grazie alla combinazione di potenza grafica e ray tracing. Per chi cerca una scheda video che unisca prestazioni elevate e un buon rapporto qualità-prezzo, la RTX 5070 è sicuramente un’opzione da prendere in considerazione, in attesa di scoprire come si comportano le nuove soluzioni AMD.

RTX 5070, dove acquistarla?