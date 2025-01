RTX serie 50 disponibili da oggi, ecco dove acquistarle

Oggi è il giorno tanto atteso dai fan delle schede grafiche Nvidia. Le nuove RTX serie 50 sono finalmente disponibili per l'acquisto. Dopo essere state ufficialmente presentate e recensite, le RTX 5090 e RTX 5080 sono ora pronte per essere acquistate, sebbene si preveda che la disponibilità sarà limitatissima. Queste nuove unità promettono prestazioni straordinarie, ma la scarsità di scorte potrebbe complicare il processo di acquisto per molti utenti. Di seguito, scopriremo dove poterle acquistare in queste prime ore, ma prima di tutto, è importante fare il punto sulle caratteristiche che le rendono così desiderabili.

RTX 5090 e RTX 5080, chi dovrebbe acquistarle?

La RTX 5090 e la RTX 5080 sono state progettate per offrire performance senza precedenti, con una potenza grafica che punta a soddisfare le esigenze dei videogiocatori e dei professionisti del settore. Sebbene la RTX 5090 rappresenti il modello di punta della nuova linea, anche la RTX 5080 promette miglioramenti significativi rispetto alle generazioni precedenti, soprattutto lato software con il DLSS 4. Tuttavia, la scarsità di disponibilità di queste schede potrebbe diventare un ostacolo per chi desidera aggiornarle subito. Gli shop, infatti, hanno a disposizione solo poche unità, rendendo la competizione per accaparrarsele ancora più accesa.

A complicare ulteriormente la situazione c'è l'alta domanda. Con l'uscita di questi modelli top di gamma, molti utenti si stanno già facendo avanti per acquistarli, creando un forte impatto sulla disponibilità e sui prezzi. La RTX 5090, inoltre, ha visto un rialzo del prezzo rispetto alla RTX 4090, rendendo ancora più difficile l'accesso a chi non ha budget illimitati. Nonostante i prezzi di listino siano già importanti, ci si aspetta che i prezzi possano lievitare ulteriormente a causa proprio della scarsità e della richiesta in rapida crescita.

Se siete tra i fortunati che desiderano mettersi in coda per una delle nuove RTX, ecco dove poterle acquistare. I principali rivenditori online hanno già messo a disposizione le nuove schede grafiche ma, come accennato, le scorte sono limitate. Per tutti i dettagli sulle prestazioni e le caratteristiche delle nuove schede, non dimenticate di consultare le nostre recensioni dedicate.

RTX 5090 e RTX 5080, dove acquistarle?