2TB di troppo? Con questa offerta SSD, ci penserete due volte!

Samsung 990 EVO, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Samsung 990 EVO con una capacità di 2TB rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di gaming, i creativi e chiunque necessiti di elevate prestazioni di archiviazione e velocità nel proprio lavoro quotidiano. Questo SSD interno, grazie alle interfacce PCIe 4.0 x4 e PCIe 5.0 x2, si adatta perfettamente a coloro che cercano una solida affidabilità e una rapidità senza compromessi nella gestione dei dati. La tecnologia flash NAND integrata garantisce non solo un'ampia capacità di memorizzazione ma anche una velocità di lettura/scrittura sequenziale fino a 5.000/4.200 MB/s, ideale per ridurre i tempi di caricamento dei giochi più esigenti e dei software professionali.

In aggiunta, il Samsung 990 EVO è progettato per mantenere prestazioni costanti e durature nel tempo, grazie al suo potente dissipatore di calore che previene il surriscaldamento, un aspetto fondamentale per chi utilizza il sistema per lunghe sessioni di lavoro o di gioco. La facilità di migrazione dei dati e la sicurezza sono ulteriormente garantite dal Software Samsung Magician, rendendo questo SSD una soluzione completa per migliorare l'esperienza d'uso del proprio PC o laptop.

Con un prezzo di 141,21€, risulta quindi un investimento prezioso per coloro che desiderano elevare le prestazioni della propria macchina senza scendere a compromessi sulla qualità e sulla velocità di accesso ai dati. Come se non bastasse, con questa offerta non serve neanche l'abbonamento Prime, pertanto chiunque può beneficiarne.

