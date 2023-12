Samsung T7 SSD portatile da 2TB, SUPER sconto del 38%!

Se siete alla ricerca di un potente SSD portatile da regalare o da regalarvi per Natale e, allo stesso tempo, avete un budget un po' limitato o, semplicemente, non vi da spendere molto approfittando di qualche offerta, allora occhio a questa proposta Amazon, perché il prezzo proposto è davvero conveniente, specie considerando la qualità del prodotto in questione! Sullo store, infatti, è attualmente in sconto del 38% l'ottimo Samsung T7 da 2 TB, disponibile in scorte limitate al prezzo di soli 149,99€, anziché il prezzo originale di 239,99€!

Samsung T7, chi dovrebbe acquistarlo?

Un affare, che dovrebbero cogliere al volo quanti sono alla ricerca di un dispositivo dall'elevata capacità di archiviazione portatile, e con la garanzia di prestazioni eccezionali, come del resto si confà ai prodotti che possono vantare un retaggio come quello, appunto, di Samsung. Ottimo per fotografi, creativi digitali e professionisti IT, ovvero per chi ha spesso la necessità di portare con sé grandi quantità di dati digitali, questo SSD vanta una velocità di trasferimento fino a 1.050 MB/s, ben 9.5 volte più veloce di un tradizionale HDD, garantendo un accesso rapido e efficiente ai vostri dati.

Parliamo, inoltre, di un dispositivo con interfaccia USB 3.2 di seconda generazione, e che offre una connettività veloce fino a 10 Gbps, oltre che un'ottima retrocompatibilità anche con dispositivi decisamente datati.

Anche la durabilità è un fattore da non sottovalutare, specie qualora siate in continua mobilità e, per questo, il Samsung T2 è realizzato con una scocca in metallo che gli consente di sopportare cadute fino a 2 metri di altezza!

Parliamo, insomma, di un affare imperdibile per chi cerca un'archiviazione affidabile e veloce

. Approfittate dello sconto del 38% su Amazon per portare a casa questo SSD portatile di alta qualità, completo di cavi USB tipo C a C e tipo C a A. Non lasciatevi scappare l'opportunità di migliorare la vostra esperienza di archiviazione con questa offerta eccezionale.