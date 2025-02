SCONTO del 40% sulla power bank UGREEN Nexode: potenza e affidabilità a portata di mano!

Se siete alla ricerca di una power bank ad alte prestazioni, oggi su Amazon potete approfittare di un'offerta imperdibile: la power bank UGREEN Nexode è disponibile a soli 59,99€, con uno sconto del 40% rispetto al prezzo consigliato di 99,99€, grazie a un coupon attivabile direttamente sulla pagina del prodotto.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo del 40% durante il checkout

Power bank UGREEN Nexode, chi dovrebbe acquistarla?

Questa power bank UGREEN è la soluzione perfetta per chi ha bisogno di energia sempre a portata di mano. Grazie alla sua capacità di 20000mAh, è in grado di ricaricare completamente un MacBook Air M2 15" fino a 1,1 volte, un iPhone 15 fino a 4 volte e un Galaxy S24 Ultra fino a 3 volte. Non dovrete più preoccuparvi della batteria scarica nei momenti meno opportuni.

Uno dei punti di forza di questa power bank UGREEN è la sua incredibile potenza di ricarica fino a 130W, che consente di alimentare più dispositivi contemporaneamente. La porta USB-C1 offre fino a 100W, permettendo di ricaricare un MacBook Air 2024 al 51% in soli 30 minuti, mentre un iPhone 16 può passare dallo 0% al 50% in mezz'ora. Con un caricabatterie PD65W, il power bank si ricarica completamente in appena 2 ore, garantendo sempre la massima efficienza.

La power bank UGREEN Nexode non è solo potente, ma anche estremamente sicuro e durevole. Dotata di un sistema di protezione avanzato, mantiene una capacità superiore all'80% anche dopo 800 cicli di ricarica. Inoltre, il sistema Ugreen Thermal Guard monitora costantemente la temperatura, regolando la corrente in modo intelligente per prevenire surriscaldamenti e proteggere i dispositivi collegati.

A differenza di altre power bank, questo modello UGREEN integra un display TFT Smart, che permette di monitorare in tempo reale il livello della batteria, il tempo rimanente di carica, la potenza in entrata e in uscita, oltre a tensione e corrente. Un'innovazione che rende l'uso del power bank ancora più intuitivo ed efficiente.

Grazie allo sconto del 40%, la power bank UGREEN Nexode è un'opportunità da non lasciarsi sfuggire. Non aspettate oltre: attivate il coupon e approfittate dell'offerta su Amazon finché dura! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori power bank per ulteriori consigli.

Vedi offerta su Amazon