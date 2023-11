Sconto FOLLE sull'access point Netgear fino a 256 dispositivi! (-58%)

Nonostante il Black Friday si sia concluso, le occasioni per risparmiare sono tutt'altro che finite: vi segnaliamo, infatti, che l'access point Netgear, un dispositivo di alta qualità che offre velocità Dual Band e capacità di connessione fino a 256 dispositivi con la massima sicurezza WPA3, è in sconto su Amazon a soli 99,99€ invece di 239,99€!

Access Point Netgear, chi dovrebbe acquistarlo?

Se siete a capo di una piccola o media impresa e avete bisogno di una connessione wireless sicura e affidabile in tutta la vostra area di lavoro, l'Access Point di Netgear potrebbe essere la soluzione ideale per voi. Può, infatti, supportare fino a 256 dispositivi client, assicurando una copertura ampia per tutta l'azienda e, dunque, consentendo al vostro team di lavorare in modo efficiente e senza interruzioni.

Parliamo di un dispositivo Dual Band con una velocità di AX4200 e alimentato tramite PoE (Power over Ethernet); può ricevere alimentazione e trasmettere dati attraverso lo stesso cavo Ethernet, semplificando così la vostra rete e riducendo il cablaggio. Con il supporto per WPA, WPA2 e WPA3, offre, inoltre, i massimi standard di sicurezza per proteggere la vostra rete wireless.

Insomma, con il prezzo scontato di 99,99€ anziché 239,99€, rappresenta anche un'opzione economica per le aziende che cercano di contenere i costi tecnologici. Ne consigliamo, dunque, l'acquisto: se avete bisogno di un nuovo access point per un'azienda in crescita o per ottimizzare la vostra rete esistente, troverete che questo prodotto offre una copertura wireless di alta qualità con una sicurezza impenetrabile!

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprire tutte le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

