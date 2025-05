SCONTO SHOCK sul Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE: SOLO 99€ per prestazioni da pro!

Se siete alla ricerca di un mouse da gaming wireless dalle prestazioni eccezionali, oggi su Amazon potete approfittare di un'offerta imperdibile: il Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE è disponibile a soli 99,00€, con uno sconto del 27% rispetto al più recente prezzo minimo di 134,99€. Si tratta del minimo storico assoluto per un dispositivo che rappresenta lo standard di riferimento per i giocatori professionisti.

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE, chi dovrebbe acquistarlo?

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE è un mouse progettato in stretta collaborazione con i migliori atleti di esport al mondo, pensato per offrire precisione, velocità e reattività di livello competitivo. Con un peso di appena 60 grammi, è tra i mouse più leggeri sul mercato, ideale per chi desidera un controllo agile e senza sforzo anche nelle sessioni più intense. Il suo sensore HERO 2 garantisce un tracciamento iperpreciso fino a 44.000 DPI, senza alcun tipo di smoothing, accelerazione o filtraggio.

A rendere unica questa periferica ci pensano anche gli switch ibridi ottico-meccanici LIGHTFORCE, in grado di offrire un clic tattile, nitido e a bassissima latenza. Il tutto è supportato dalla tecnologia wireless LIGHTSPEED, che assicura una connessione stabile e ultraveloce, ulteriormente potenziabile fino a 8 kHz utilizzando il ricevitore PRO LIGHTSPEED (venduto separatamente).

Altro punto di forza è la batteria, che offre fino a 88 ore di autonomia, ricaricabile tramite connessione USB-C. I piedini in PTFE senza additivi garantiscono uno scorrimento fluido e naturale su qualsiasi superficie, rendendo ogni movimento estremamente preciso. Compatibile con PC e Mac, è pensato per adattarsi a tutte le esigenze del gaming moderno.

Con un prezzo così competitivo e caratteristiche da top di gamma, Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 SE si conferma una delle scelte più intelligenti per chi cerca un mouse gaming professionale. Non lasciatevi sfuggire questa occasione unica: è il momento giusto per portare la vostra postazione a un livello superiore.