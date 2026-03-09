Su Amazon è disponibile la GTPLAYER, una poltrona reclinabile con poggiapiedi a scomparsa, schienale regolabile da 90° a 135° e schiuma ad alta densità per un comfort ottimale durante lunghe sessioni di lavoro e gioco. La struttura in legno certificato FSC e la base in nylon garantiscono solidità e sicurezza fino a 160 kg di carico. Ora disponibile a soli 145,75€ invece di 169,99€, con uno sconto del 14%.

Sedia gaming GTPLAYER, chi dovrebbe acquistarla?

La GTPLAYER è la scelta ideale per chi trascorre molte ore davanti al computer, che si tratti di gamer appassionati, professionisti dello smart working o studenti. Grazie allo schienale reclinabile fino a 135° e ai pratici poggiapiedi a scomparsa, soddisfa l'esigenza di trovare la posizione perfetta in ogni momento della giornata. La schiuma ad alta densità e il design ergonomico seguono le curve naturali del corpo, riducendo l'affaticamento durante le sessioni più lunghe.

Con un carico massimo di 160 kg, una struttura in legno certificato FSC e una base in nylon particolarmente robusta, questa sedia garantisce sicurezza e durabilità nel tempo, adattandosi ad adulti e adolescenti. Le ruote silenziose e la regolazione dell'altezza del sedile la rendono versatile in qualsiasi ambiente, dall'ufficio alla sala giochi. Attualmente disponibile su Amazon a 145,75€ invece di 169,99€, con uno sconto del 14%, rappresenta un'ottima opportunità per chi cerca qualità ed ergonomia a un prezzo competitivo.

