Che occasione imperdibile per gli amanti della musica potente! Il Sony ULT FIELD 3 è lo speaker Bluetooth portatile che combina bassi profondi e dettagli cristallini grazie ai woofer e tweeter ad alte prestazioni. Resistente con certificazione IP67, impermeabile, antipolvere e antiurto, è perfetto per ogni avventura. La batteria garantisce 24 ore di autonomia e funge anche da powerbank. Su Amazon trovate questo gioiello a soli 99,99€ invece di 199€, con uno sconto del 50% che lo rende un acquisto davvero conveniente!

Sony ULT FIELD 3, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Sony ULT FIELD 3 è lo speaker perfetto per chi cerca potenza sonora e massima portabilità in un unico dispositivo. Con questo sconto del 50%, rappresenta un'opportunità eccezionale per gli amanti della musica che desiderano portare le loro playlist ovunque: dalle feste in spiaggia alle escursioni in montagna, fino ai picnic al parco. La certificazione IP67 garantisce protezione totale contro acqua, polvere e urti, rendendolo ideale per chi pratica sport all'aperto o semplicemente non vuole preoccuparsi degli imprevisti. La batteria da 24 ore assicura musica no-stop per un'intera giornata, mentre la funzione powerbank vi salverà quando i vostri dispositivi necessitano di ricarica.

Questo speaker si rivolge a chi non accetta compromessi sulla qualità audio: il sistema a doppio radiatore passivo e l'equalizzatore a 7 bande nell'app dedicata permettono di personalizzare il suono secondo i vostri gusti. La modalità ULT POWER SOUND soddisfa l'esigenza di chi desidera bassi profondi e coinvolgenti con la semplice pressione di un pulsante. Perfetto anche per chi ha spazi limitati grazie al design compatto e alla tracolla removibile che ne facilita il trasporto. Se cercate uno speaker versatile, resistente e dal suono professionale a metà prezzo, questa è l'occasione da non perdere.

Il Sony ULT FIELD 3 è uno speaker Bluetooth portatile che combina potenza e versatilità. Dotato di woofer, tweeter ad alte prestazioni e doppi radiatori passivi, offre bassi profondi e dettagli cristallini. Il pulsante ULT POWER SOUND intensifica ulteriormente i bassi per un'esperienza coinvolgente. Con certificazione IP67, resiste ad acqua, polvere e urti, mentre l'autonomia di 24 ore vi accompagna ovunque. Compatto e dotato di tracolla rimovibile, funziona sia in orizzontale che verticale.

