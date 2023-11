SSD Samsung da 1TB per PS5 in sconto del 36%!

Quello dello spazio digitale, specie sulle attuali console casalinghe, è un problema non da poco, che spesso rende la vita dei videogiocatori non proprio facile, viste certe limitazioni degli hardware che possono essere aggirate solo grazie al proprio portafoglio. Per questo, se siete alla ricerca di un buon SSD, che sia per il vostro PC o magari per PS5, vi suggeriremmo di dare un'occhiata a questo sconto del 36% che vi permetterà di acquistare l'ottimo SSD Samsung 980 PRO al prezzo allettante di soli 89,99€!

Samsung 980 PRO, chi dovrebbe acquistarlo?

Concentrato di velocità e performance, Samsung 980 PRO si presenta come una soluzione eccellente per chi cerca elevate prestazioni e efficienza energetica, ed in tal senso potrebbe essere un must buy per tanti giocatori, ma anche da quei professionisti che richiedono il massimo dalle loro applicazioni. Parliamo, del resto, di un prodotto più che degno di qualsiasi classifica dedicata ai migliori SSD in circolazione, grazie alla sua velocità di lettura straordinaria di 7,000 MB/s, ideale per ridurre i tempi di attesa nei caricamenti dei giochi e supportare senza problemi le applicazioni più esigenti.

Il 980 PRO, inoltre, include di default un dissipatore, oltre che un controllo termico avanzato, grazie ad un controller rivestito in nichel e un'etichetta di dispersione del calore, così da assicurare un funzionamento efficiente non solo su PC, ma anche con PlayStation 5, con cui questo SSD è compatibile con tanto di certificazione Sony.

Progettato per offrire prestazioni eccezionali grazie al supporto PCIe 4.0, questo SSD Samsung 980 PRO è, in sintesi, più che una scelta eccellente, una vera e propria certezza, e giacché il prezzo è davvero invitante, vi suggeriremmo di non lasciarvelo scappare per nessun motivo, specie ora che in questo periodo post Black Friday i prezzi torneranno a salire!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata al prodotto, con l'invito ad acquistarlo quanto prima visto che, come spesso accade con questi prodotti, le scorte potrebbero presto esaurirsi, o l'offerta terminare prematuramente.

