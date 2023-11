Stupenda tastiera meccanica AKKO al prezzo più basso di sempre!

Ci troviamo nel pieno del Black Friday 2023 di Amazon: nella nostra rassegna stampa vi stiamo segnalando quelle che sono le migliori offerte in tempo reale, mentre in questo articolo ci concentreremo su una tastiera da gaming meccanica eccezionale. Potrete, infatti, approfittare dello sconto del 20% sulla Akko 5075S, pagandola solamente 95,99€ invece di 134,99€!

Tastiera Akko 5075S, chi dovrebbe acquistarla?

La tastiera da gaming Akko 5075S RGB è consigliata a tutti i videogiocatori che cercano un'esperienza di gioco efficace e personalizzabile, ma anche agli utenti che passano ore a digitare per lavoro o studio e cercano, semplicemente, comfort e velocità di battitura. Dispone, infatti, di 83 tasti anti-ghosting con switch gialli dalla durata di vita fino a 60 milioni di click e keycap in PBT a doppio colpo, assicurandovi risposte estremamente rapide e digitazione fluida.

Si tratta anche della soluzione ideale per chi ha poco spazio, giacché è dotata di un layout al 70% e permette un rapido accesso ai comandi e al volume grazie alla manopola rotante collocata in cima. Inoltre, grazie alla funzione hot-swap, è possibile installare gli switch della tastiera senza bisogno di saldature, rendendone semplice e immediata la sostituzione e l'adattamento alle esigenze personali. Infine, è compatibile con vari sistemi operativi come Win, Mac OS, iOS, e Android, per cui è incredibilmente versatile.

Insomma, un prezzo di 95,99€ rispetto agli originali 119,99€, la Akko 5075S offre un rapporto qualità-prezzo davvero eccezionale. Con la sua facilità di personalizzazione, un profilo audio pulito, una comoda manopola per il volume e una resistenza eccezionale, è un acquisto consigliato a tutti coloro che desiderano un'esperienza di gaming o di digitazione confortevole e personalizzata.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte potrebbero terminare a breve.

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!