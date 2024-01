Sony INZONE M9 SOTTOCOSTO su Amazon, AFFARE al -11%

Se volete un nuovo monitor per la vostra postazione da abbinare a PC e PS5, non potete farvi scappare il Sony INZONE M9, modello da 27 in offerta su Amazon a soli €949,00 invece di €1.071,50, uno sconto dell'11%. Si tratta di una soluzione di fascia alta con risoluzione 4K e frequenza d'aggiornamento di 144Hz, supporto all'HDR e tempo di risposta da 1ms.

Sony INZONE M9, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Sony INZONE M9 è un ottimo monitor gaming, capace di offrire un'elevata qualità dell'immagine e ottime prestazioni in gioco, grazie alla risoluzione 4K abbinata alla frequenza d'aggiornamento 144Hz. Il tempo di risposta rapidissimo garantisce un'esperienza di gioco di altissimo livello anche nei titoli competitivi, dove ogni millisecondo conta.

Oltre alla qualità dell'immagine, il Sony INZONE M9 offre anche una notevole qualità costruttiva e un design che non passa inosservato. la base ricorda molto le linee di PS5, un elemento che lo rende il perfetto compagno della console Sony, e occupa poco spazio, permettendo di ottimizzare la scrivania e avere tutto lo spazio necessario per muovere il mouse, senza che i piedi d'appoggio del monitor sporgano e vi infastidiscano.

Se amate giocare e volete un'unica soluzione di fascia alta per PC e PS5, approfittate dello sconto su questo Sony INZONE M9 per portarvi a casa uno dei migliori monitor gaming all'ottimo prezzo di 949,00€!

