La Tapo C210, telecamera di sorveglianza Wi-Fi con risoluzione 2K 3MP, è ora disponibile su Amazon a un prezzo davvero interessante. Grazie allo sconto del 19%, potete portarvi a casa questo dispositivo a soli 18,52€ invece di 22,99€. Dotata di rotazione a 360°, visione notturna fino a 9 metri e rilevamento del movimento intelligente, vi permetterà di monitorare la vostra casa h24. Compatibile con Alexa e Google Assistant.

Tapo C210, chi dovrebbe acquistarla?

La Tapo C210 è la soluzione ideale per chi desidera monitorare la propria abitazione con semplicità ed efficacia, senza dover affrontare costi eccessivi. Perfetta per le famiglie che vogliono tenere d'occhio i bambini o gli animali domestici durante la giornata, questa telecamera si rivela particolarmente indicata anche per chi viaggia spesso e desidera verificare da remoto che tutto sia in ordine. Grazie alla rotazione a 360° orizzontale e 114° verticale, vi garantirà una copertura completa dell'ambiente, mentre la qualità video 2K 3MP assicura immagini nitide e dettagliate in ogni momento. L'installazione tramite app Tapo è estremamente intuitiva, rendendola accessibile anche a chi non ha particolari competenze tecniche.

Questo modello soddisfa diverse esigenze di sicurezza domestica: dal rilevamento intelligente del movimento con notifiche istantanee, alla visione notturna avanzata che vi protegge h24, fino all'audio bidirezionale che vi permette di comunicare direttamente attraverso la telecamera. La compatibilità con Alexa e Google Assistant aggiunge un livello di comodità per chi ha già un ecosistema smart home, mentre il supporto per schede microSD fino a 512GB garantisce ampio spazio di archiviazione locale senza costi aggiuntivi. A questo prezzo scontato, rappresenta un investimento intelligente per chi cerca tranquillità e controllo della propria casa senza compromessi sulla qualità.

La Tapo C210 è una telecamera Wi-Fi per interni con risoluzione 2K 3MP che vi garantisce immagini nitide e dettagliate. Grazie alla rotazione orizzontale di 360° e verticale di 114°, potrete monitorare ogni angolo della vostra casa. Dotata di visione notturna fino a 9 metri e rilevamento del movimento intelligente, vi invierà notifiche istantanee sul telefono. Include audio bidirezionale per comunicare a distanza e supporta MicroSD fino a 512GB per l'archiviazione locale.

