Lo TP-Link TL-SG1210MP è disponibile su Amazon con uno sconto del 30%! Questo switch gigabit da 10 porte è perfetto per casa e ufficio, dotato di 8 porte PoE+ con budget totale di 123W. Supporta lo standard IEEE 802.3af/at con fino a 30W per porta e offre una portata estesa fino a 250m. Plug&Play senza configurazione e design silenzioso senza ventola. Ora a soli 90,57€ invece di 129,99€, ideale per alimentare telecamere IP, access point e dispositivi VoIP tramite un unico cavo.

TP-Link TL-SG1210MP, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo TP-Link TL-SG1210MP rappresenta la soluzione ideale per professionisti e piccole imprese che necessitano di una rete affidabile e versatile senza complicazioni. Vi troverete a vostro agio se gestite un ufficio con telecamere IP, access point WiFi o telefoni VoIP: grazie alle 8 porte PoE+ con budget totale di 123W, potrete alimentare e connettere tutti i dispositivi attraverso un unico cavo, eliminando il disordine di alimentatori multipli. La modalità priorità sulle prime due porte garantisce inoltre prestazioni ottimali per le applicazioni più critiche, mentre la funzione di isolamento del traffico vi permetterà di separare i client per maggiore sicurezza.

Se operate in ambienti dove il silenzio è fondamentale, apprezzerete particolarmente il design senza ventola che elimina completamente il rumore. La configurazione Plug and Play vi farà risparmiare tempo prezioso: nessuna competenza tecnica richiesta, basterà collegare i cavi e lo switch sarà immediatamente operativo. Con la portata estesa fino a 250 metri in modalità particolare, potrete installare dispositivi anche in posizioni remote, ideale per magazzini, parcheggi o aree esterne. La funzione di riavvio automatico dei dispositivi PoE che non rispondono vi garantirà inoltre continuità operativa senza interventi manuali.

Il TP-Link TL-SG1210MP è uno switch gestito con 10 porte Gigabit (9 RJ45 + 1 SFP combinata) di cui 8 porte PoE+ con budget totale di 123W. Supporta lo standard IEEE 802.3af/at per alimentare dispositivi come telecamere IP e access point fino a 30W per porta, con portata estesa fino a 250m.

