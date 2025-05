Trasforma la tua postazione con un monitor che fa la differenza: ora al MINIMO STORICO!

Se siete alla ricerca di un monitor da gaming ultra-wide che offra un'esperienza visiva senza compromessi, questa offerta su Amazon non potete assolutamente lasciarvela sfuggire. Infatti, MSI MPG 491CQP QD-OLED è disponibile al minimo storico di 949,99€, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo più basso recente di 1.137,67€. Un'opportunità eccezionale per rivoluzionare la vostra postazione da gioco con un prodotto di fascia premium.

MSI MPG 491CQP QD-OLED, chi dovrebbe acquistarlo?

MSI MPG 491CQP è un monitor curvo da 49 pollici con risoluzione DQHD (5120x1440 pixel) e tecnologia QD-OLED, che combina i colori vibranti del Quantum Dot a 10 bit con neri profondi e contrasto infinito tipici dei pannelli OLED. La copertura del 99,28% dello spazio colore DCI-P3 e la precisione cromatica ΔE≤2 assicurano una resa visiva impeccabile, ideale per gaming immersivo, editing video e produzione di contenuti ad alto livello.

Le prestazioni sono da riferimento assoluto: il refresh rate di 144Hz e il tempo di risposta di appena 0,03ms (GtG) garantiscono una fluidità eccezionale e una reattività istantanea, perfetta per titoli competitivi e dinamici. La curvatura 1800R favorisce un campo visivo naturale e coinvolgente, mentre la certificazione VESA DisplayHDR True Black 400 esalta i dettagli anche nelle scene più scure.

Dal punto di vista della connettività, il monitor non lascia nulla al caso: è dotato di DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1 con CEC e USB-C con Power Delivery a 90W, compatibile quindi con PC, console di nuova generazione e notebook. Il supporto KVM 1.0 permette di gestire due dispositivi con un'unica tastiera e mouse, mentre le funzionalità avanzate come Smart Crosshair, PiP/PbP e il software MSI OLED Care 2.0 offrono strumenti intelligenti per ottimizzare l'uso quotidiano e ridurre il rischio di burn-in.

In definitiva, MSI MPG 491CQP QD-OLED è un monitor destinato a chi cerca il top in termini di qualità dell'immagine, prestazioni e versatilità. A questo prezzo, rappresenta una delle offerte più interessanti del momento per chi desidera portare la propria esperienza di gioco o produttività a un livello superiore. In aggiunta , vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida ai migliori monitor gaming per ulteriori consigli.