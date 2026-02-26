Su Amazon è disponibile un'ottima offerta sulla ventola TR TL-C12C-S X5 CPU Air Fan 120mm ARGB, un raffreddatore silenzioso con cuscinetto S-FDB e controllo PWM 4PIN, velocità fino a 1550 RPM e ben 17 modalità di illuminazione ARGB. Perfetta per case e dissipatori CPU, garantisce prestazioni elevate riducendo al minimo il rumore. Oggi è disponibile a soli 19,13€, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo originale di 21,90€.

TR TL-C12C-S X5, chi dovrebbe acquistarle?

La TR TL-C12C-S X5 CPU Air Fan è la scelta ideale per gli appassionati di PC gaming e per chi desidera costruire o aggiornare un sistema con un'ottima gestione termica. È consigliata a chi cerca una soluzione di raffreddamento silenziosa ed efficiente, grazie ai cuscinetti S-FDB che riducono al minimo le vibrazioni e il rumore. Con il controllo PWM a 4 pin, la velocità si adatta automaticamente alla temperatura della scheda madre, garantendo prestazioni ottimali senza sprechi energetici.

Questa ventola soddisfa anche le esigenze di chi vuole personalizzare l'estetica del proprio case: le 17 modalità di illuminazione ARGB sincronizzabili con la scheda madre offrono un effetto visivo di grande impatto. Realizzata in materiale PBT+PC di livello industriale e con cavo fino a 55 cm per collegamento in serie, si adatta a case, radiatori e dissipatori CPU. Attualmente disponibile su Amazon a soli €19,13 invece di €21,90, con uno sconto del 13%, rappresenta un acquisto conveniente per chi vuole qualità senza rinunciare al risparmio.

TR TL-C12C-S X5 è una ventola ARGB da 120mm con controllo PWM a 4 pin e velocità massima di 1550 RPM. I cuscinetti S-FDB garantiscono silenziosità e durata, con cavo da 55 cm e 17 modalità di illuminazione sincronizzabili via scheda madre.

Vedi offerta su Amazon