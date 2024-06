VPN di BitDefender a metà prezzo: abbonamento mensile sotto i 3€

Per un lungo periodo, la VPN di BitDefender ha offerto sconti interessanti, sebbene limitati al 43%, che comunque rappresentavano un buon affare. A partire da oggi, tuttavia, il provider ha deciso di migliorare ulteriormente la sua offerta, proponendo uno sconto del 50% sul piano di abbonamento annuale. Questo rende la VPN di BitDefender ancora più conveniente in termini di rapporto qualità/prezzo. Grazie a questa nuova promozione, il costo mensile scende a meno di 3€.

Vedi offerta su BitDefender

VPN BitDefender, chi dovrebbe abbonarsi?

Questa VPN è ideale per chiunque desideri una soluzione affidabile e conveniente per proteggere la propria privacy online. In particolare, è consigliata a chi viaggia spesso, potendo connettersi in sicurezza a eventuali WiFi pubblici. È ottima poi per gli amanti dello streaming a 360°, che vogliono accedere a contenuti non disponibili in Italia. Con un elevato livello di crittografia, server ottimizzati e protezione durante le sessioni di gioco online, la VPN di BitDefender risponde quindi a molteplici esigenze.

L'aumento dello sconto al 50% rappresenta un'opportunità per chiunque stia considerando di abbonarsi a una VPN. Rispetto al precedente sconto del 43%, il nuovo sconto rende l'abbonamento annuale ancora più accessibile. Questo è il momento perfetto per approfittare dell'offerta, poiché il risparmio aggiuntivo permette di ottenere un servizio di qualità a un costo mensile inferiore a 3€.

Con la nuova promozione, la VPN di BitDefender non solo offre un eccellente rapporto qualità/prezzo, ma si posiziona anche come una delle scelte migliori per chi cerca una VPN versatile e performante. L'aumento dello sconto rende ancora più evidente il valore del servizio, permettendo agli utenti di navigare in sicurezza, accedere a contenuti globali e proteggere le proprie attività online senza spendere una fortuna.

Vedi offerta su BitDefender