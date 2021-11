Windows 10 21H1 ora è per tutti, per la gioia di chi non passerà a Windows 11

Microsoft ha reso disponibile per tutti, tramite Windows Update, l’aggiornamento 21H1 di Windows 10, conosciuto anche con il nome di May 2021 Update. L’aggiornamento può essere installato da tutti gli utenti che hanno un PC compatibile e non possono (o non vogliono) passare al nuovo Windows 11.

Com’è facilmente intuibile dal nome, l’aggiornamento era stato inizialmente rilasciato a maggio, ma non risultava disponibile al download da Windows Update fino ad oggi. In precedenza, per installarlo era necessario usare il programma Assistente Aggiornamento di Windows, oppure fare un’installazione pulita del sistema operativo scaricando l’ISO dal sito ufficiale Microsoft.

“Come sempre, vi raccomandiamo di aggiornare i vostri dispositivi all’ultima versione di Windows 10 disponibile appena possibile, per assicurarvi di poter sfruttare tutte le nuove funzionalità, i vantaggi e le protezioni avanzate introdotte contro le minacce più recenti”, si legge in una nota di Microsoft.

Windows 10 21H1 non introduce grosse novità, ma apporta cambiamenti minori: troviamo il supporto multicamera di Windows Hello, la rimozione del vecchio browser Microsoft Edge non ancora basato su Chromium, miglioramenti a Windows Defender Application Guard e la risoluzione di diversi bug, così da migliorare l’esperienza utente.

Vi ricordiamo che Microsoft ha già iniziato il rilascio anche di Windows 11, versione più recente del sistema operativo e ricca di novità, a partire da un nuovo design dell’interfaccia utente. Se il vostro PC è compatibile con Windows 11 (qui vi spieghiamo come scoprirlo), potete installarlo direttamente dalla finestra che compare in Windows Update, usare l’Assistente Aggiornamento o fare un’installazione pulita scaricando l’immagine ISO. Se avete dubbi riguardo alla procedura vi rimandiamo alla nostra guida dedicata su come installare Windows 11, se invece il vostro PC non risulta compatibile ma volete comunque provare il nuovo OS, vi lasciamo alla guida su come installare Windows 11 su PC non supportati.